Минск: Фрунзенский район начинался от площади Победы

На вопросы ведущей программы отвечает глава администрации Фрунзенского района Борис Анатольевич Васильев.

Борис Васильев, глава администрации Фрунзенского района:

60-летие района мы отпраздновали в апреле 2011 года. Мы заложили, в честь этого праздника, алею. Кроме того, мы выпустили книгу «Фрунзенский район: 60 лет на пути к созиданию». В этой книге мы представили наиболее интересные документальные материалы, постарались рассказать о людях, которые живут в этом районе, которые строили этот район.

Фрунзенский район начинался от площади Победы. Граница в свое время проходила около Мингорисполкома. Т.е. здание правительства входило во Фрунзенский район. Последнее деление района было 10 лет назад. И часть территории вдоль ул.Максима Танка и ул.Тимирязева отошла Центральному району. Если бы его не делили, то, наверное, пол Минска занимал бы Фрунзенский район.

По площади Фрунзенский район занимает 4 300 гектаров. Он включает в себя 26 жилищно-эксплуатационных служб. Это единственный район в городе, в котором два ЖРЭО. Действует система общения власти с населением. Еженедельно я и мои заместители посещаем трудовые коллективы и встречаемся с руководством предприятий. Один раз в две недели под моим руководством первые специалисты всех служб встречаются с населением в том или ином ЖЭСе.

Как Вы оцениваете эффективность службы «Одно окно»?

Борис Васильев:

Сегодня в службе «Одно окно»мы принимаем различные вопросы. Это и постановка на очередь, это и изменение фамилии, перевод жилого помещения в нежилое и т.д. В настоящее время мы решаем вопрос о размещении филиала службы «Одно окно» в Каменной горке на Неманской. Уже сделали ремонт в помещении, решаем вопрос по закупке оргтехники.