Минобразования: порядка 40% абитуриентов при регистрации выбрали четыре предмета

Новости Беларуси. Регистрация на централизованное тестирование завершилась в Беларуси. Двери пунктов приема документов закрылись сегодня ровно в семь вечера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самыми популярными предметами, по которым будущие студенты будут проверять свои знания по-прежнему остаются русский и белорусский языки, математика, английский и история. А вот новшеством нынешнего года – сдавать четыре теста вместо трех – воспользовалась почти половина всех желающих получить сертификаты с баллами. Четвертый этаж главного корпуса Белгосуниверситета 1 июня напоминает муравейник. В день завершения регистрации на централизованное тестирование традиционно многолюдно. Картина привычная, – улыбаются наблюдатели.

Вячеслав Молофеев, ответственный секретарь приемной комиссии БГУ:

Имеет смысл первую декаду мая вообще не трогать, тем более что это время праздничное, а вот с 10 мая уже имеет смысл начинать регистрацию и мы бы вполне справились бы с потоком абитуриентов. Сама процедура оформления документов занимает не больше 10 минут. До 7 часов вечера двери здесь открыты для тех, кто по разным причинам не нашел времени прийти раньше. Или вовсе выбор сделал лишь сегодня.

Нынешняя вступительная кампания едва успев начаться уже бьет рекорды, только в БГУ зарегистрировались почти 18 тысяч человек – а это на четверть выше прошлогодних показателей.