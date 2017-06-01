Дети – это наши надежды: посол из Китая побывал на празднике для детей и внуков переселенцев из чернобыльской зоны

Новости Беларуси. Увидели посла из Китая, получили подарки и побывали на концерте. Для детей и внуков переселенцев из чернобыльской зоны, проживающих на Минщине, устроили праздник к Дню защиты детей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Встреча прошла в столичном Доме ветеранов, и на нее собралось более 100 человек.
Это семьи из разных уголков столичного региона, которые в свое время после аварии на Чернобыльской АЭС были вынуждены покинуть родной край. Но 1 июня об этом не вспоминали. Праздник – это радость, и он был полон сюрпризов.
Владимир Каменков, председатель комитета ветеранов-чернобыльцев:
Для детей подготовлен прием и сладкий стол. То есть им чай, пирожные, морожные, шоколадки и так далее.
Алена Абайчик:
Для меня это было неожиданно, что в такой праздник нас пригласили.
Но очень приятно, конечно, что так заботятся.
Ксения Абайчик:
Я рисую, очень люблю животных и учиться в гимназии.
Почтил мероприятие своим присутствием и посол Китайской Народной Республики Цуй Цимин. Встреча прошла тепло и открыто, впечатлений было много.
Цуй Цимин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Республике Беларусь:
Дети – это наше будущее, наши надежды. Дружба между нашими народами. И китайские дети имеют очень теплые чувства к белорусским детям.
И сегодня, в такой праздник, я от имени всех китайских детей поздравляю вас.