Дети – это наши надежды: посол из Китая побывал на празднике для детей и внуков переселенцев из чернобыльской зоны

Новости Беларуси. Увидели посла из Китая, получили подарки и побывали на концерте. Для детей и внуков переселенцев из чернобыльской зоны, проживающих на Минщине, устроили праздник к Дню защиты детей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Встреча прошла в столичном Доме ветеранов, и на нее собралось более 100 человек. Это семьи из разных уголков столичного региона, которые в свое время после аварии на Чернобыльской АЭС были вынуждены покинуть родной край. Но 1 июня об этом не вспоминали. Праздник – это радость, и он был полон сюрпризов.

Владимир Каменков, председатель комитета ветеранов-чернобыльцев:

Для детей подготовлен прием и сладкий стол. То есть им чай, пирожные, морожные, шоколадки и так далее. Алена Абайчик:

Для меня это было неожиданно, что в такой праздник нас пригласили. Но очень приятно, конечно, что так заботятся. Ксения Абайчик:

Я рисую, очень люблю животных и учиться в гимназии. Почтил мероприятие своим присутствием и посол Китайской Народной Республики Цуй Цимин. Встреча прошла тепло и открыто, впечатлений было много.