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Дети – это наши надежды: посол из Китая побывал на празднике для детей и внуков переселенцев из чернобыльской зоны

01 июня 2017 16:15
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Новости Беларуси. Увидели посла из Китая, получили подарки и побывали на концерте. Для детей и внуков переселенцев из чернобыльской зоны, проживающих на Минщине, устроили праздник к Дню защиты детей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Встреча прошла в столичном Доме ветеранов, и на нее собралось более 100 человек. 

Это семьи из разных уголков столичного региона, которые в свое время после аварии на Чернобыльской АЭС были вынуждены покинуть родной край. Но 1 июня об этом не вспоминали. Праздник – это радость, и он был полон сюрпризов.

Дети – это наши надежды: посол из Китая побывал на празднике для детей и внуков переселенцев из чернобыльской зоны-1

Владимир Каменков, председатель комитета ветеранов-чернобыльцев:
Для детей подготовлен прием и сладкий стол. То есть им чай, пирожные, морожные, шоколадки и так далее.

Алена Абайчик:
Для меня это было неожиданно,  что в такой праздник нас пригласили.

Но очень приятно, конечно, что так заботятся.

Ксения Абайчик:
Я рисую, очень люблю животных и учиться в гимназии.

Почтил мероприятие своим присутствием и посол Китайской Народной Республики Цуй Цимин. Встреча прошла тепло и открыто, впечатлений было много.

Дети – это наши надежды: посол из Китая побывал на празднике для детей и внуков переселенцев из чернобыльской зоны-4

Цуй Цимин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Республике Беларусь:
Дети – это наше будущее, наши надежды. Дружба между нашими народами. И китайские дети имеют очень теплые чувства к белорусским детям.

И сегодня, в такой праздник, я от имени всех китайских детей поздравляю вас.

# общество # Фотофакт # Цуй Цимин # Дети # Владимир Каменков # Алена Абайчик # Ксения Абайчик

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