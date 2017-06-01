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Клоун вместо врачей и много подарков: 1 июня прошел праздник в Гродненской областной детской больнице

01 июня 2017 13:30
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Новости Беларуси. В День защиты детей праздник устроили и в Гродненской областной детской больнице. 1 июня здесь врачей в белых халатах заменил клоун, который пришел к ребятам с подарками и игрушками. Не остались без внимания и самые маленькие пациенты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Клоун вместо врачей и много подарков: 1 июня прошел праздник в Гродненской областной детской больнице-1

Диана Шундрик, пациент Гродненской детской областной больницы:
Сегодня детский праздник. Пришел клоун, он вызывает детей. Им нравится.

Клоун вместо врачей и много подарков: 1 июня прошел праздник в Гродненской областной детской больнице-4

Алина Надейко, пациент Гродненской детской областной больницы:
Клоун ко мне приходил, шарик надул. Мне еще подарили подарки.

Акция под названием «Детство должно быть у каждого» продолжится в течение дня. Праздник заглянет во все детские медицинские учреждения Гродно.

# общество # Дети

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