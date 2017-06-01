Клоун вместо врачей и много подарков: 1 июня прошел праздник в Гродненской областной детской больнице
Новости Беларуси. В День защиты детей праздник устроили и в Гродненской областной детской больнице. 1 июня здесь врачей в белых халатах заменил клоун, который пришел к ребятам с подарками и игрушками. Не остались без внимания и самые маленькие пациенты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Диана Шундрик, пациент Гродненской детской областной больницы:
Сегодня детский праздник. Пришел клоун, он вызывает детей. Им нравится.
Алина Надейко, пациент Гродненской детской областной больницы:
Клоун ко мне приходил, шарик надул. Мне еще подарили подарки.
Акция под названием «Детство должно быть у каждого» продолжится в течение дня. Праздник заглянет во все детские медицинские учреждения Гродно.