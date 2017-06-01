Клоун вместо врачей и много подарков: 1 июня прошел праздник в Гродненской областной детской больнице

Новости Беларуси. В День защиты детей праздник устроили и в Гродненской областной детской больнице. 1 июня здесь врачей в белых халатах заменил клоун, который пришел к ребятам с подарками и игрушками. Не остались без внимания и самые маленькие пациенты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.