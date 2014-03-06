Российский писатель Фазиль Искандер отмечает 85-летие

Новость России. Известный российский писатель Фазиль Искандер отмечает 6 марта 85-летие. С праздником поэта поздравил президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свой творческий путь Фазиль Искандер начал журналистом в Курске. Первая книга стихов «Горные тропы» вышла в 1957. Однако известность к писателю пришла чуть позже - после публикации в «Новом мире» повести «Созвездие Козлотура».

Книги Фазиля Искандера написаны в необычном жанре — это и роман-эпопея, и повесть-притча, и повесть-диалог. Сюжет многих сочинений разворачивается в селе Чегем, где автор провел значительную часть своего детства.