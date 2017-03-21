Министр здравоохранения прокомментировал трагедию, произошедшую в Витебске

Новости Беларуси. В Беларуси не планируют легализацию домашних родов. Об этом 21 марта заявил министр здравоохранения страны Валерий Малашко, комментируя трагедию, которая накануне произошла в Витебске.

Позаботиться о жизни матери и ребенка, а также оказать квалифицированную помощь наша медицина в состоянии. Это подтверждают в том числе и разработки, представленные на выставке «Здравоохранение Беларуси-2017», которая открылась 21 марта в Минске.

Здесь представлены новации в области медицины. На форум приехали производители фармацевтических препаратов, медицинской техники из России, Украины, Польши, Латвии и Литвы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этом году страной-партнером выставки выступает Индия. Свою продукцию привезли около полусотни предприятий этой страны.