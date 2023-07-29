Министр спорта и туризма ознакомился с площадками II Игр стран СНГ в Витебском регионе

Новости Беларуси. Для участия в стартах II Игр стран СНГ уже аккредитованы более 2 тысяч спортсменов из 24 государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это вдвое больше, чем на предыдущих Играх, которые проходили в российской Казани.

В Беларуси соревнования пройдут в 11 городах. В Витебске определятся сильнейшие в тайландском боксе. Для них подготовлена по-настоящему звездная арена. Ринг установлен в Летнем амфитеатре.

Как проведена трансформация площадки, сегодня, 29 июля, ознакомился министр спорта и туризма Беларуси. Организаторами продумано все до мелочей. Первые бои в Витебске пройдут 9 августа.