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Министр спорта и туризма ознакомился с площадками II Игр стран СНГ в Витебском регионе

29 июля 2023 13:35
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Новости Беларуси. Для участия в стартах II Игр стран СНГ уже аккредитованы более 2 тысяч спортсменов из 24 государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это вдвое больше, чем на предыдущих Играх, которые проходили в российской Казани.

Министр спорта и туризма ознакомился с площадками II Игр стран СНГ в Витебском регионе-1

В Беларуси соревнования пройдут в 11 городах. В Витебске определятся сильнейшие в тайландском боксе. Для них подготовлена по-настоящему звездная арена. Ринг установлен в Летнем амфитеатре.

Как проведена трансформация площадки, сегодня, 29 июля, ознакомился министр спорта и туризма Беларуси. Организаторами продумано все до мелочей. Первые бои в Витебске пройдут 9 августа.

Министр спорта и туризма ознакомился с площадками II Игр стран СНГ в Витебском регионе-4

Олег Головинец, главный судья соревнований по таиландскому боксу II Игр стран СНГ:
Будет борьба очень напряженная. Будут интересные бои. Будут зрелищные бои. Я считаю, и организаторы сделали все для того, чтобы праздник получился спортивный. Чувствуется, что праздник уже пришел в Витебск. Приятно очень, что такое мероприятие будет проведено на белорусской земле.

Министр спорта и туризма ознакомился с площадками II Игр стран СНГ в Витебском регионе-7

До главного спортивного события года осталась ровно неделя. II Игры стран СНГ стартуют 4 августа и на 10 дней объединят любителей спорта не только на просторах Содружества Независимых Государств.

# Игры стран СНГ # общество # Сергей Ковальчук # Олег Головинец # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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