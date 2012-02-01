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Минимальная пенсия по возрасту в Беларуси с 1 февраля – почти 177 тысяч рублей

01 февраля 2012 06:13
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С февраля выросли бонусы для пенсионеров старше 75 лет, а также минимальные трудовые и социальные пенсии. Их пересчитают в связи с изменением бюджета прожиточного минимума. Это повышение ощутят почти 2,5 млн человек.

С 1 января указом Президента доплаты к пенсиям тем, кому за 75, составляют 75% минимального размера пенсии по возрасту и 100% людям, достигшим 80 лет.

С февраля минимальная пенсия по возрасту – почти 177 тысяч рублей. Всего на выплаты пенсионерам в этом месяце направят свыше 3 трлн рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Белоруссия

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