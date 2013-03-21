Мингорисполком: Человек о своем жилье должен думать сам. Из очередей на получение жилья исключены более 25 тысяч человек

Жилищный вопрос волнует так или иначе каждого. Как построиться сегодня? Обо всех особенностях процесса в программе «Большой город» на СТВ рассказал начальник управления жилищной политики Мингорисполкома Александр Авраменко.

Александр Сергеевич, правда ли, что жилищную политику перекроили сегодня? Есть уже результат от этого перекроя?

Александр Авраменко, начальник управления жилищной политики Мингорисполкома:

Знаете, я бы не согласился с выражением, что жилищную политику перекроили. Жизнь идет, все меняется - условия в обществе, условия каждого отдельно взятого гражданина и законодательства в том числе. И жилищное законодательство не стоит на месте. Чтобы не отставать от жизни, нужно идти в ногу со временем. Безусловно, меняются какие-то нормативные акты. Так, например, на сегодняшний день будет отдаваться больший приоритет не жилью, которое раньше строилось в частную собственность, а арендному жилью. Мы думаем, что за ним перспектива.

Об арендном жилье поговори немного позже. А сейчас скажите, к 1 апреля завершится пересмотр очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий, она станет на много короче?

Александр Авраменко:

Да, безусловно. В администрациях района, в отделах жилищной политики у нас была довольно напряженная работа. Потому что главой государства была поставлена конкретная задача - до 1 апреля пересмотреть очередь, дабы выявить тех людей, те семьи, которые по разным причинам уже не должны и не могут находиться в этой очереди. Я хочу сказать, что здесь нет никакой революции, никакой нет крамолы. Единственное, что приводится в соответствие - это очередь с теми документами, которые есть на руках у граждан. Например, кто-то встал в очередь еще в 1990 году и за время, которое прошло, во многих семьях могли произойти какие-то изменения. Например, кто-то себе уже построил квартиру, кто-то купил, кто-то выехал на другое место жительства. Возможно, произошли изменения в семье - кто-то женился, кто-то родился. Меняется состав семьи и от этого, скажем так, исчисляются метры, которые в квартире есть. Кому-то их стало нужно меньше, кому-то больше. В связи с этим и пересматривается теперь вопрос по каждой семье - нуждается она или нет. Граждане, за частую, если им нужно стать в очередь, приходят. А когда такая надобность отпадает, они иногда забывают прийти в администрацию района и сказать, что больше не нуждаются. Поэтому работниками исполкомов и проводится такая сверка.

Александр Сергеевич, а по каким критериям отчисляют из очереди?

Александр Авраменко:

Наверное, не отчисляют, а приводят в соответствие с документами. Как я уже говорил, кто-то построил квартиру, кто-то выехал на постоянное место жительства в другое место. А кто-то не соглашался с теми предложениями, которые ему несколько раз делала администрация района. Есть, конечно, и ряд других, более мелких. Но это основные причины.

А если в цифрах, то на сколько сократилась очередь?

Александр Авраменко:

По состоянию на 1 февраля в районах, по уже сверенным на тот момент спискам людей, которые состоят в очереди, она составляет более 83%. По результатам, более 25 тысяч человек были исключены из таких очередей.

Понятно, что это вопрос сложный. Тем более, когда тебя исключают из очереди. Вот ты стоял и по каким-то причинам тебя исключают. Многие, наверное, не соглашаются. Как вы даете людям знать, что это происходит?

Александр Авраменко:

Да вы знаете, так и происходит. Но абсолютное большинство людей, которых исключили из очереди, сами это понимали. Но все равно всех исключенных, вне зависимости от того, согласен человек или нет, обязательно после принятия решения администрации района о таком решении в 10-днейный срок извещают письменно по факту. Часть людей не соглашаются или им не совсем понятно, почему так произошло. А иногда они забывают, что находятся в этой очереди. Когда приходит такое извещение, они обращаются или в администрацию района, или к нам в управление письменно или лично приходят и спрашивают, почему так, а почему нет. Им все разъясняют. Из этого количества людей большинство понимает, а часть все-таки не соглашается, считает, что у них случай особый, и начинает писать письма в высшие инстанции.

А кто имеет право встать на очередь?

Александр Авраменко:

Прежде всего на учет могут быть приняты те люди, которые находятся в Минске более 10 лет, потому что в городе есть довольно большая часть приезжих людей, и не имеют в собственности жилых помещений. Они могут быть приняты на очередь в администрации того района, где они зарегистрированы. Также могут быть приняты на очередь граждане, которые проживают в помещениях, признанных не пригодными для проживания; граждане, которые проживают в помещениях по договорам найма государственного жилищного фонда; граждане, проживающие в общежитиях, служебных и социальных квартирах; граждане, проживающие в одной комнате или однокомнатной квартире с другими гражданами, которые имеют заболевания определенного перечня. И ряд других. Но это основные причины и возможности.

Как вы считаете, дорогие сегодня кредиты на строительство жилья?

Александр Авраменко:

Я бы вопрос поставил по-другому: а почему нужно иметь жильё только в собственность? Я понимаю таким образом: если человек имеет определенный доход, определенный достаток, он имеет право, может и строит себе жилье. Это капитал для себя, для своих наследников. Это правильно и разумно. Но если человек не имеет такого дохода, зачем жилье обязательно в собственность? Задача государства, образно, обеспечить человека крышей над головой. Поэтому будет отдаваться приоритет арендному жилью. Как мы видим из собственной практики, арендное жилье (официально - жилье коммерческого найма) имеет приоритет. Мы не изобрели велосипед, в зарубежных странах тоже такая форма развивается и хорошо себя зарекомендовала.

А вот как же строительный бум? Достаточно много нужно построить квадратных метров - 6,5 миллионов. Из них 2,5 миллиона тем, кто нуждается. А как же строить, если люди вкладывать деньги должны свои? Тяжело это будет сделать.

Александр Авраменко:

Еще раз хочу повториться: почему обязательно в собственность? У нас довольно большие планы на арендное жилье. Но это не значит, что только арендное жилье. Каждый гражданин имеет право построить собственное жилье. И вы знаете из практики, довольно большая часть белорусских граждан имеет нормальный доход, такой, чтобы построить себе квартиру. Кроме того, если ты являешься нуждающимся в этом жилье, государство, особенно в последнее время, предоставляет возможность брать кредит под 16% . Много это или мало? Наверное, каждый оценивает по своим возможностям.

16% для нуждающихся и 35% для тех, кто нет.

Александр Авраменко:

Я думаю, что это правильно. Конечно, все делается, чтобы эти кредиты еще уменьшить. Но пока принято решение - 16%. И очень много граждан пользуется этим. Учитывая то, что по средам я веду прием граждан, знаю, люди приходят, активно интересуются, говорят, что довольны, что немножко напряжно, но потянут и построят себе квартиру.

Скажите, вы видите панацею в ипотеке?

Александр Авраменко:

Я бы не сказал, что это панацея. Это одна из форм строительства жилья. А я считаю, что все формы имеют право на жизнь. Каждый выбирает для себя то, что ему выгоднее.

Скажите, а может так случиться, что на очередь человек встал в Минске, а ему предлагают построиться в Смолевичах или в городе-спутнике? Бывают ли такие изменения и как на них реагируют люди?

Александр Авраменко:

Минск, к сожалению, не резиновый, если образно выражаться. Здесь бесконечного строительства жилья не может быть. Есть кольцевая, в пределах которой мы все и строим. Но также поставлена задача для строительства жилья в городах-спутниках. Есть ряд определенных населенных пунктов, в которых будет развиваться это направление. Так первый дом для нуждающихся минчан уже строится в городе Смолевичи. В доме 142 квартиры. Там немножко и условия кредита получше, потому что это город с населением меньше, чем 20 тысяч. Я хочу сказать, что практически все квартиры там уже распределены между столичными нуждающимися. Часть из них туда пошла жить с удовольствием. У них есть разные причины: кто-то грядочку посадит, кто-то клумбу разобьет, потому что пространства там немножко больше, кто-то говорит, что воздух там чище - у каждого своя мотивация. Некоторые не очень хотели идти, но говорили все же, что это способ построить себе жилье. Часть граждан отказались. Но это естественно, это нормально. У каждого какие-то свои предпочтения и свои мысли. Поэтому есть очередь, по ней предлагают всем гражданам. Если человек желает - его включают, если не желает - предлагается следующему по списку.

Сколько еще остается семей в Минске, которые нуждаются в социальном жилье?

Александр Авраменко:

Есть такие семьи, которые нуждаются в предоставлении социального жилья. Я считаю, что как раз о таких семьях и должно в первую очередь заботиться государство и городские власти. Потому что это те семьи и те люди, которые зачастую не могут себе самостоятельно обеспечить крышу над головой. Это дети-сироты, инвалиды, ветераны Отечественной войны. Это ряд других категорий, на которые государство должно обратить особое внимание. Таких семей почти тысяча. Если быть точнее, то 977 семей. Я хочу сказать, что для таких категорий в 2010 году было построено почти 300 квартир, 2011 году - 434 квартиры, в 2012 немного меньше - 105. На текущий год поставлена задача построить 263 квартиры.

Есть ли сложности при получении кредита? Или вопрос только в процентах?

Александр Авраменко:

Сложностей нет, чтобы взять кредит. Вопрос только в процентах. Каждый для себя решает, сможет ли он выплатить сумму, которая ему будет приходить из банка за месяц. Потому что порой она составляет для кого-то 4, для кого-то 5, а для кого-то и 6 миллионов. Примерно так в среднем.

То есть нужно зарабатывать...

Александр Авраменко:

Нужно зарабатывать. И правильно руководство страны обратило внимание на то, что человек о своем жилье прежде всего должен думать сам, а уже только потом рассчитывать на помощь государства. Наверное, это правильно с той стороны, что нельзя воспитывать общество потребителей. Человек должен заботиться о себе и о своей семье сам. Он должен думать, как заработать. И если не заработает человек, тогда уже подключается государство.

Государственное арендное жилье значит недорогое жилье?

Александр Авраменко:

На сегодняшний день оно примерно в 2, а то и в 3 раза дешевле, чем то, которое есть на рынке частного жилищного фонда и которое сдается в аренду.

Как вы считает, сколько лет понадобится, чтобы эта услуга стала массовой?

Александр Авраменко:

Трудно сказать, но власти города прилагают все усилия, чтобы как можно быстрее развить рынок арендного государственного жилья. Например, на текущий год стоит задача построить 500 квартир, на 2014 - 1,5 тысячи квартир, а на 2015 еще 1 тысячу. Если получится, то будет и больше. Готовятся соответствующие документы, нарабатывается практика, подбираются площадки для строительства. Пока нет причин, чтобы сорвать это. Я думаю, что планы, поставленные руководством города, будут успешно реализованы.

Сколько таких квартир сегодня в Минске?

Александр Авраменко:

На сегодняшний день таких квартир в Минске 279. Это квартиры бывшего употребления. Например, была какая-то квартира социально пользования - человеку предоставили возможность построиться, он построился и эта квартира освободилась. С этого момента есть два варианта: или квартира останется дальше в статусе социального пользования, или ее можно перевести в коммерческий найм. И то и другое является государственной квартирой. Значит часть квартир мы оставляем для социального пользования, потому что там тоже есть довольно много нуждающихся людей (этот фонд социального жилья пополняется новыми квартирами), а часть квартир мы предоставляем как коммерческое жилье. Для чего? Для того, чтобы наработать какую-то правоприменительную практику, потому что люди в них остро нуждаются. Поначалу, когда мы только-только начали их предоставлять, было немного заявлений. А сейчас бывает, что и 200, и 300 заявлений на одну квартиру. Спрос огромный.

Как вы определяете, кому эту квартиру сдать?

Александр Авраменко:

Здесь все просто и прозрачно. Как гласит Указ главы государства №512, который касается арендного жилья, эти квартиры могут быть предоставлены любому гражданину, который в нем нуждается. Учитывая то, что в городе на сегодняшний день 256 тысяч нуждающихся, которые подают заявления, то приоритет среди них отдается тем, кто состоит на очереди дольше всех. Я думаю, это справедливо и логично.

Вот на Западе люди долго собираются, чтобы купить себе жилье. А у нас очень долго строят. В последнее время актуальной стала темя долгостроев. Как вы считает, что поможет решить эту проблему?

Александр Авраменко:

Да, к сожалению, есть и долгострои. Но тоже принимаются меры, чтобы этих долгостроев не было и дома возводились в установленный срок. Сейчас, на сколько я знаю, принимаются соответствующие нормативные акты, которые жестко решают этот вопрос. Если организация-застройщик будет строить дольше положенного времени, к ней будут применены довольно жесткие санкции.

Вопросы, минчан

Какой кредит может получить сегодня молодая семья без детей?

Александр Авраменко:

Если эта пара нуждающаяся, то она может взять в соответствующем банке кредит под 16%. Если эта пара не нуждающаяся, то под 34%. Это для всех семей - и для молодых, и для не молодых.

Если встать на очередь на строительство жилья, то через сколько лет можно будет заселиться в квартиру?

Александр Авраменко:

Делается все для того, чтобы очередь двигалась быстрее. Но я хочу сказать, что на сегодня мы имеем не самые радужные цифры. Сейчас мы направляем на строительство тех граждан, которые встали на очередь в 1988-1989 годах. И это при том, что городом строится значительно больше жилья, чем в пресловутое советское время.

Есть ли спрос в Минске на строительство элитного жилья?

Александр Авраменко:

Город такой специальной статистики не ведет. Но я знаю, что такие дома строятся. И нехватки желающих на такие дома не ощущается.

Где лучше жить, в черте города или за кольцевой?

Александр Авраменко:

Выбрать, где ему жить - право каждого человека. На сколько я знаю, еще немножко времени назад многие стремились жить в самом центре. Потом, наверное, люди стали понимать, что за городом природа, ощущение свободы, возможность себя как-то реализовать и раскрыть свой потенциал. Я сторонник тех, кто хочет жить за городом. Если у меня когда-нибудь будет возможность, если я накоплю денег, я обязательно построю себе за городом жилье.