Минчанка жалуется на образовательный центр, который не выполнил ее пожелания и требует с нее неустойку за расторжение договора

Средняя заработная плата парикмахеров в Минске на данный момент колеблется от 5,5 до 9 млн. рублей. А Интернет пестрит огромным количеством вакансий. Парикмахерский салон сейчас есть уже почти в каждом дворе. И все равно они продолжают постоянно открываться. Вот и героиня нашего сюжета, минчанка Екатерина, решила не отставать и освоить эту профессию.

Екатерина Лапанович:

В начале апреля я обратилась в образовательный центр «Бизнес-Технологий». Я хотела закончить курсы парикмахерского искусства.

Екатерине пообещали, что группы уже почти набраны и осталось подождать только, пока освободится аудитория. И в течение месяца она сможет приступить к занятиям. Екатерину встретила очень милая девушка, которая сумела развеять все сомнения по поводу курсов.

Екатерина Лапанович:

Дала нам договор. Все так было красиво расписано, все хорошо говорилось.

Оставалось только внимательно прочитать и подписать договор, заплатив 500 тыс. аванса и подождать несколько недель.

Екатерина Лапанович:

Мы решили поверить на слово и подписали договор. Прочли, но не сильно вчитывались, что там прописано было.

История вполне обычная. Договор составлен очень грамотно, в нем куча тонкостей и нюансов, а потребитель быстро пробегает по нему глазами и ставит в конце заветную подпись.

Екатерина Лапанович:

В конечном итоге она дала нам заполнить и подписать еще одну бумажку, где я написала, что хочу именно вечерние курсы. Она сказала, что хорошо, все будет учтено.

Но вот по факту все оказалось иначе.

Екатерина Лапанович:

5 апреля мне на мой электронный адрес пришло приглашение, где было написано, что мне надо явиться на занятия в 10.00. Естественно, так как я хотела вечернее время, десять утра мне не подходило. Я отказалась.

Прошло 2 месяца молчаний, больше предложений освоить парикмахерское искусство Екатерине не поступало. Только в начале июля девушке позвонили еще раз и предложили группу выходного дня. Екатерина снова отказалась.

Екатерина Лапанович:

Меня это тоже не устраивало. Тогда я спросила у девушки, можно ли мне расторгнуть с ними договор.

Ирина Коноплицкая, председатель ОО «Защита потребителя»:

Сейчас по нашему Гражданскому кодексу Республики Беларусь можно расторгнуть, в принципе, любой договор, но в обязательном порядке возместив фактически понесенные расходы данным предприятием. Как указывает в своем ответе администрация обучающей организации, они предлагают девушке еще и доплатить сверх той суммы, которую она им оплатила.

Екатерина уверена, что никаких услуг от организации она не получила, а оплатила 500 тысяч и еще 500 тысяч осталась им должны.

Екатерина Лапанович:

В итоге я написала заявление и уехала домой. Через месяц мне пришел письменный ответ, что якобы по моей вине расторгнут договор, значит, по пунктам из договора я должна им еще 10% от всей суммы.

Договор данной организации составлен очень грамотно, и в нем нигде не указано, что Екатерине необходимо было вечернее время. Листик, на котором это было записано, конечно же, исчез. Получается, что доказать сейчас, что Екатерина отказывалась от занятий не просто так, практически невозможно. И по договору она должна оплатить неустойку.

Ирина Коноплицкая, председатель ОО «Защита потребителя»:

Я бы посоветовала нашему потребителю обратиться с письменным заявлением в адрес администрации организации, с которой заключен договор, с просьбой выдать ей калькуляцию, где будет расписано, какие услуги, фактически понесенные расходы у этой организации. И тогда уже потребитель будет знать, оплачивать ей эти расходы либо не оплачивать. В случае, если потребитель откажется оплатить понесенный расходы, естественно, предприятие имеет право обратиться в суд.

Хотелось бы обратиться еще раз ко всем зрителям — внимательно читайте все договоры, которые попадают к вам в руки. Нужно обращать внимание на абсолютно все пункты, а если у вас какие-то дополнительные требования к услугам, все это обязательно должно быть прописано в самом договоре или в дополнительном соглашении к нему.