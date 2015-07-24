Минчане жалуются на некачественный капремонт дома

В народе говорят, что обещанного ждут три года. Как раз третий год наши герои находятся в режиме ожидания, чему совсем не рады. Капитальный ремонт дома № 117 на проспекте Рокоссовского фактически еще не закончился. Но сам дом, фигурально выражаясь, дал трещину.

В мае 2013 администрация ЖРЭО Ленинского района г. Минска взяла на себя обязательства преобразить многоэтажку 70-го года постройки. Сроки выполнения работ организация с треском провалила — дом был сдан только прошлым летом, то есть на целый год позже обещанного. Да и жить в здании оказалось совсем неудобно — асфальт переделан в лучших традициях худших дорог России. А такая, казалось бы, мелочь, как прямой угол наклона отлива на окнах, привела к тому, что зимой под окнами сугробы, а летом во время дождя лужи. Отдельная боль жильцов — двери подъезда. Новые проемы оказались слишком низкими, а домофонные магниты и вовсе травмоопасны.

Справедливо посчитав, что размер имеет значение, мы пригласили эксперта по запорным системам на контрольный замер. Как оказалось, новые дверные проемы действительно уже и ниже стандарта. Кроме того, железные двери ржавеют и проседают всего через год использования. И это при гарантии в 10 лет.

Выход из спорной правовой ситуации классический — обращение в специальную комиссию, а затем в суд.

Михаил Шкурдюк, адвокат:

Чтобы защитить свои права, каждый гражданин, который заключил данный договор, имеет право обратиться в администрацию района, в частности, Ленинского района, с заявлением, чтобы была создана комиссия о проверке качества проведенного ремонта. Если обращение в администрацию не дало результатов, то есть после создания комиссии не были устранены недостатки, то каждый гражданин имеет право обратиться в суд для защиты своих прав в соответствии с нормами гражданского законодательства. Гражданин имеет право потребовать бесплатного устранения недостатков в разумный срок. Он имеет право также обратиться в соответствии с законом «О защите прав потребителей» о взыскании неустойки за нарушение сроков проведения капитального ремонта.