Кооператоры Минщины уже заготовили 400 тонн черники

Новости Беларуси. На Минщине стартовал сезон подготовки сельскохозяйственной продукции от населения. Первой в специализированные пункты начала поступать клубника. Сейчас пришла пора черники. За три недели потребительские кооператоры заготовили 400 т. лесной ягоды. При этом показатели превышают прошлогодние.

Часть продукции сразу же реализуют в магазинах, остальное кооператоры планируют поставить на экспорт. Традиционно белорусская черника пользуется спросом в России, Литве и Польше, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.