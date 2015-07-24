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Кооператоры Минщины уже заготовили 400 тонн черники

24 июля 2015 08:52
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Новости Беларуси. На Минщине стартовал сезон подготовки сельскохозяйственной продукции от населения. Первой в специализированные пункты начала поступать клубника. Сейчас пришла пора черники. За три недели потребительские кооператоры заготовили 400 т. лесной ягоды. При этом показатели превышают прошлогодние.

Часть продукции сразу же реализуют в магазинах, остальное кооператоры планируют поставить на экспорт. Традиционно белорусская черника пользуется спросом в России, Литве и Польше, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.     

# общество # Экспорт

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