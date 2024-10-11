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Лукашенко проверит, как выращивают экспериментальные сорта кукурузы в «Александрийском»

11 октября 2024 07:38
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Александр Лукашенко 11 октября – в Шкловском районе. В центре внимания аграрная тематика. Разговор начали с уборки кукурузы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко проверит, как выращивают экспериментальные сорта кукурузы в «Александрийском»-2

На примере хозяйства «Александрийское» главе государства доложат о выращивании на экспериментальных полях 12 сортов данной культуры (шесть из них отечественные, остальное – импорт). Будет дана оценка урожайности каждого из них.

Впрочем, разговором о сельском хозяйстве рабочий день главы государства не ограничится. Как сообщает «Пул Первого», Президент даст старт очень нужной и полезной акции. 

Больше подробностей – в следующем выпуске.

# Рабочая поездка Президента

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