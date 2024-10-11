Лукашенко проверит, как выращивают экспериментальные сорта кукурузы в «Александрийском»

Александр Лукашенко 11 октября – в Шкловском районе. В центре внимания аграрная тематика. Разговор начали с уборки кукурузы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На примере хозяйства «Александрийское» главе государства доложат о выращивании на экспериментальных полях 12 сортов данной культуры (шесть из них отечественные, остальное – импорт). Будет дана оценка урожайности каждого из них.

Впрочем, разговором о сельском хозяйстве рабочий день главы государства не ограничится. Как сообщает «Пул Первого», Президент даст старт очень нужной и полезной акции.