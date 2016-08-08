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Милиционеры Слуцкого района берут отпуска, чтобы поучаствовать в жатве вместе с аграриями

08 августа 2016 15:33
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Новости Беларуси. На Минщине почти 300 комбайнеров преодолели планку намолота в 1000 тонн зерна, а количество двухтысячников приближается к 20. Причём «жатвенное» соревнование разворачивается преимущественно среди экипажей Несвижского и Слуцкого районов.

Между тем рекорды на полях ставят не только аграрии. Но и представители других профессий, которые на своей работе берут отпуск для того, чтобы поучаствовать в жатве и тем самым проверить свои силы, научиться новому и, конечно, внести свой вклад в общий каравай. «Лучший отдых – это смена деятельности», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# общество # Урожай

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