Милиционеры Слуцкого района берут отпуска, чтобы поучаствовать в жатве вместе с аграриями

Новости Беларуси. На Минщине почти 300 комбайнеров преодолели планку намолота в 1000 тонн зерна, а количество двухтысячников приближается к 20. Причём «жатвенное» соревнование разворачивается преимущественно среди экипажей Несвижского и Слуцкого районов.

Между тем рекорды на полях ставят не только аграрии. Но и представители других профессий, которые на своей работе берут отпуск для того, чтобы поучаствовать в жатве и тем самым проверить свои силы, научиться новому и, конечно, внести свой вклад в общий каравай. «Лучший отдых – это смена деятельности», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.