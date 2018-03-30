Михаил Орда о повышении цен на общежития: «Это невзвешенное решение, обратимся к правительству»

Новости Беларуси. Профсоюзы Беларуси предложит правительству урегулировать вопросы платы за общежития. Об этом заявил председатель ФПБ Михаил Орда, встречаясь с трудовым коллективом «Белшины», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Федерацию профсоюзов участились обращения по поводу резкого повышения оплаты общежитий. В некоторых регионах платежи увеличились на 90 %. Как выяснилось, такая проблема волнует и бобруйчан.