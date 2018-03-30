Михаил Орда о повышении цен на общежития: «Это невзвешенное решение, обратимся к правительству»
Новости Беларуси. Профсоюзы Беларуси предложит правительству урегулировать вопросы платы за общежития. Об этом заявил председатель ФПБ Михаил Орда, встречаясь с трудовым коллективом «Белшины», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Федерацию профсоюзов участились обращения по поводу резкого повышения оплаты общежитий. В некоторых регионах платежи увеличились на 90 %. Как выяснилось, такая проблема волнует и бобруйчан.
Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Безусловно, мы считаем, что это невзвешенное решение, это местные органы управления. Обратимся к правительству, чтобы правительство вмешалось в этот вопрос и отрегулировало.
На встрече также затронули вопрос цен на социально значимые товары и услуги. Им профсоюзная рабочая группа занимается с августа 2017 года. Как показал народный мониторинг, с конца лета цены выросли на 4 % по сравнению с однопроцентным ростом зарплат. Эту информацию профсоюзы также предоставят в правительство. А самые проблемные моменты обсудят на Национальном совете по труду и социальным вопросам.