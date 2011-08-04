Михаил Мясникович вручил награды 35 заслуженным людям страны

Это работники жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, транспортной отрасли, образования, науки, спорта, здравоохранения. Каждый из них внес вклад в укрепление национальной экономики и социальной сферы страны.

Беларусь за пятилетку должна увеличить экспорт строительно-монтажных работ как минимум в четыре раза. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мясникович на церемонии награждения заслуженных людей страны по поручению президента.

Татьяна Михеева, заместитель генерального директора ОАО «Амкодор»:

Мы работаем над тем, чтобы за счет экспорта, за счет развития поставок в стране получить как можно большую прибыль и пустить ее на развитие социальной сферы, на заработную плату наших работников. И они это понимают.

За прошедший год социальный пакет мы нарастили более чем в два раза. С 1,5 млрд рублей до 3,5.

Станислав Приходько, монтажник строительных конструкций СУ № 207 ОАО «МАПИД»:

Стараемся строить хорошо, чтобы было и удобно, и выгодно, и лучше тем, кто покупает наши квартиры.

Строителям предстоит решить целый комплекс вопросов, в том числе по переходу к массовому возведению энергоэффективного жилья, сокращению инвестиционно-строительного цикла, повышению качества новых зданий и сооружений до уровня лучших мировых аналогов.

Правительство республики будет принимать меры, чтобы стоимость жилья была доступна для населения, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Главное – надо строить качественно, быстро и иметь в виду, что стоимость квадратного метра небезгранична. Надо принимать все меры, чтобы жилье, в первую очередь, да и гражданские сооружения были доступны для наших людей.

Некоторые подрядные организации увеличили стоимость квадратного метра жилья. Однако это не тот путь. Мы в правительстве будем предпринимать все меры и экономического, и административного плана, чтобы стоимость квадратного метра, даже если и изменялась, то в разумных пределах.