Михаил Башкатов, актер, капитан команды КВН «МаксимуМ»: Я отказываюсь от работы в новогоднюю ночь!

У Вас экономическое образование. Вы работаете не по специальности. Но при этом считаете, что творческий путь абсолютно закономерный и логичный.

Михаил Башкатов, актер, капитан команды КВН «МаксимуМ»:

Многие участники КВН получили образование не на факультете КВН. Есть множество примеров людей, которые получали образование, не связанное с телевидением и творчеством.

Ваши родители тоже экономисты… Юмор, может быть, – сомнительный показатель для взрослых людей.

Михаил Башкатов, актер, капитан команды КВН «МаксимуМ»:

Они не одобряли мою любовь к КВН, потому что для них – это непонятная профессия. Но это не профессия, по большому счету, это увлечение. А так, как оно было в ущерб учебе, они не понимали, зачем я это делаю и каким образом я буду «зарабатывать себе на хлеб».

Но я их понимаю. Они волновались за меня, в первую очередь. А не потому, что они не верили в меня. Они просто переживали. Но потом как только нас стали показывать по телевизору, как только мы стали побеждать. А когда мы стали чемпионами, тогда вообще они начали мною гордиться и никаких сомнений по поводу того, что я выбрал правильный путь, у них уже не осталось.

У Вас очень много сценических амплуа, но, конечно же, интересует: какой Вы в жизни?

Михаил Башкатов, актер, капитан команды КВН «МаксимуМ»:

Вот примерно такой, как сейчас! Я не очень весёлый, грустный. Я – не «душа компании», «не балагур». Я больше люблю спокойно проводить время.

Можно ли говорить об эмоциональности Вашего юмора, его специфике, разнообразии? Или юмор – это как любовь. Что-то общее.

Михаил Башкатов, актер, капитан команды КВН «МаксимуМ»:

Безусловно! Да! О специфике юмора можно говорить. Но юмор на сцене отличается.

У Вас такая «бурная» карьера. Так сложилось, так получается… Можно ли выделить какие-то этапы становления, важные действительно для Вас?

Михаил Башкатов, актер, капитан команды КВН «МаксимуМ»:

Была жизнь «до» КВН, потом – КВН. И жизнь – «после» КВН. Я, наверное, легко это говорю, но, наверное, так оно и есть.

КВН – это было 10 лет жизни. Там не было ничего, кроме КВН, по большому счету. Как футболисты: жизнь «до» футбола, жизнь в момент футбола, и жизнь – «после». Также, наверное, и у нас.

С КВН началась моя жизнь, связанная со смежной профессией: я – актер. Да, у меня есть образование и эта профессия. И я зарабатываю деньги тем, что я – актер.

Это прекрасная работа, я ее очень люблю и не жалуюсь. Есть, конечно, много нюансов. Эта профессия – не из легких. Но я не ропщу, а с удовольствием занимаюсь этой профессией.

Впереди – новогодние праздники. Традиционный ли это семейный праздник? Ведь впереди гастрольный график. Он очень сложный.

Михаил Башкатов, актер, капитан команды КВН «МаксимуМ»:

Я отказываюсь от работы в новогоднюю ночь! Моё отношение к Новому году изменилось. До этого – это была обычная вечеринка.

А все-таки для детей – это, действительно, какой-то волшебный праздник. Ради них, конечно же, этот день становится таким волшебным.