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МИД России удивлён заявлениями западных политиков о поощрении Минском нелегальной миграции

22 июля 2021 11:11
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В МИД России призвали Литву сотрудничать с Беларусью по проблеме миграции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Замглавы внешнеполитического ведомства Андрей Руденко, высказываясь на данную тему, отметил, что Москва удивлена заявлениями ряда западных политиков о том, что Минск якобы поощряет нелегальную миграцию.

МИД России удивлён заявлениями западных политиков о поощрении Минском нелегальной миграции-1

Андрей Руденко, заместитель министра иностранных дел России:
Что же касается Литвы, то вместо подрывной деятельности ей следовало бы решать волнующие ее вопросы противодействия незаконным мигрантам в контактах с белорусскими властями. Однако Вильнюс не только уклоняется от такого сотрудничества, но и наращивает конфронтационную линию.

# Международная политика # общество # Андрей Руденко # Фотофакт

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