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Международный специализированный форум «ТИБО-2016» в Минске: более 100 компаний из 18 стран

19 апреля 2016 07:12
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Новости Беларуси. Более сотни компаний из 18 стран. В Минске открывается Международный специализированный форум по телекоммуникациям, информационным и банковским технологиям «ТИБО-2016». Это мероприятие – одна из наиболее успешных площадок для международного сотрудничества в области высоких технологий.

В 2016 году деловая программа форума предусматривает около 25 мероприятий, где белорусские и зарубежные эксперты представят современные решения в IT-индустрии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # It-технологии

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