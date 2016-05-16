Международный слет караванеров прошёл в Крупском районе Минской области

С 7 по 10 мая на берегу озера Селява в Крупском районе Минской области проходил грандиозный туристический форум – Международный слет караванеров (так называют людей, которые путешествуют по миру в «домиках на колёсах»). Беларусь, Россия, Литва, Латвия, Эстония и Польша – это только те страны-любители караванинга, которые приехали к нам на фэст. Как он проходил и что в нашей стране делается для развития кемпинг-лагерей и автостоянок для караванеров – нам расскажут гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – главный специалист отдела планирования и организации туристской деятельности Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Республики Беларусь – Ирина Бринкевич и заместитель председателя правления объединения РОО «Белорусский клуб караванеров и автотуристов» – Михаил Березовский.