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Международный слет караванеров прошёл в Крупском районе Минской области

16 мая 2016 07:25
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С 7 по 10 мая на берегу озера Селява в Крупском районе Минской области проходил грандиозный туристический форум  – Международный слет караванеров (так называют людей, которые путешествуют по миру в «домиках на колёсах»). Беларусь, Россия, Литва, Латвия, Эстония и Польша – это только те страны-любители караванинга, которые приехали к нам на фэст.  Как он проходил и что в нашей стране делается для развития кемпинг-лагерей и автостоянок для караванеров – нам расскажут гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – главный специалист отдела планирования и организации туристской деятельности Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Республики Беларусь  – Ирина Бринкевич и заместитель председателя правления объединения РОО «Белорусский клуб караванеров и автотуристов» – Михаил Березовский.

# общество # Туризм # Фотофакт # Михаил Березовский # Ирина Бринкевич

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