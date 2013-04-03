Международная конференция «Профессиональное образование в условиях глобальных вызовов» открылась в Минске

Новости Беларуси. «Профессиональное образование в условиях глобальных вызовов». Экспертов из 30 стран собрала международная конференция в Минске. Это руководители различных организаций, педагоги и ученые из СНГ, Германии, Австрии, Бельгии, Литвы, Вьетнама, Кореи и Китая.

С открытием форума участников поздравил президент Беларуси. Александр Лукашенко выразил убеждение, что белорусский опыт послужит хорошим примером для многих стран, а диалог специалистов поможет найти пути решения актуальных вопросов кадрового обеспечения различных отраслей экономики для устойчивого развития государств.

На встрече эксперты обсуждают такие темы, как интеграция потребностей рынка труда в профессиональное образование и его стратегию. В Беларуси большое внимание уделяется профессионально-техническому образованию, поскольку именно эта сфера влияет на развитие экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Маскевич, министр образования Республики Беларусь:

Спрос или интерес профессионального образования будет повышаться. Сегодня мы видим, что на рынке труда нужны строители, нужны специалисты высокого уровня в сфере обслуживания. Но нужны новые специалисты, которые качественно строят, которые могут общаться с клиентами на иностранном языке.

Аркадий Шкляр, ректор Республиканского института профессионального образования:

Нам нужно сориентировать дальнейшие наши шаги с точки зрения как это делается в передовых странах.

Сегодня присутствие более 30 стран мира, экспертов стран позволит выступить им с теми направлениями и тенденциями, которые происходят в этих странах по различным направлениям профессионального образования.

Олена Бех, руководитель программ Европейского фонда образования в Беларуси:

Очень важны структурированные партнерства, где работодатели могли бы сформулировать свои потребности к квалификациям выпускников и чтобы система образования могла гибко реагировать на эти вызовы.

Александр Радьков, первый заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:

Современные, прекрасно подготовленные, влюбленные в свою профессию кадры являются один из слагаемых успешной модернизации производства и выхода на новые рубежи в социально-экономическом развитии страны. Поэтому в Беларуси подготовка квалифицированных рабочих и специалистов всегда была и остается предметом приоритетной государственной заботы.