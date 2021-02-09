Между Беларусью и Россией возобновлено железнодорожное сообщение. В БЖД рассказали о всех нюансах

Новости Беларуси. Между Минском и Москвой возобновлено железнодорожное сообщение. Первый поезд отправился с вокзала нашей столицы вечером 8 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Воспользоваться маршрутом могут граждане Республики Беларусь и Российской Федерации при наличии оригинала или копии справки с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не позднее чем за три дня до момента пересечения границы. А вот детям в возрасте до пяти лет результат исследования не требуется. Общие для всех лишь меры предосторожности: пассажиры на протяжении всего пути должны быть в маске. К слову, на первый рейс уже продано более 230 билетов.

Александр Захаревич, начальник пассажирской службы Белорусской железной дороги: На сегодняшний день разработаны требования, которые включают мероприятия, полностью согласованные с требованиями Министерства здравоохранения Республики Беларусь, требованиями российской стороны. Первое, не допускаются в поезд провожающие. Второе, пассажирам настоятельно рекомендуем использовать на протяжении всей поездки защитные маски. Третье, не передвигаться без надобности по вагону. Четвертое, не выходить на станциях, если это не станция конечного маршрута следования пассажира.

Владимир Базылев, начальник поезда: По территории Республики Беларусь первоначально наш поезд не будет иметь остановок, в том числе по станции Орша. По территории Российской Федерации скорый поезд номер два будет иметь остановки по станции Смоленск и по станции Вязьма.

Из Москвы в Минск поезд будет отправляться в 10 вечера с прибытием в Минск в 7 утра. Планируется, что с 10 февраля курсирующие поезда Калининград – Москва и Калининград – Санкт-Петербург, идущие по территории нашей страны транзитом, будут останавливаться на минском перроне.

Напомним, железнодорожное сообщение между Беларусью и Россией было приостановлено в апреле 2020 года из-за неблагоприятной эпидемиологический ситуации.