Методы борьбы с порно-видеофильмами безграничны

Специальная комиссия Государственного регистра киновидеофильмов и киновидеопрограмм Беларуси ежегодно просматривает и классифицирует около полутора тысяч новых видеофильмов.

Картины, пропагандирующие жестокость и насилие, а также фильмы порнографического содержания запрещают к распространению в нашей стране.

В Республике Беларусь продажа фильмов, подпадающих под категорию ХХХ, запрещена. А, как известно, запретный плод сладок. Этим и поспешили воспользоваться видеопираты, которые стали зарабатывать на производстве порно-продукции большие деньги.

:Пункты проката кассет и дисков Витебска, буквально ломятся от обилия низкопробного видео. Среди высокохудожественных картин часто встречаются фильмы, находящиеся в "чёрном" списке репертуарной комиссии по предотвращению пропаганды порнографии, насилия и жестокости.

Специальная комиссия Государственного регистра киновидеофильмов и киновидеопрограмм Беларуси - одна из самых строгих на просторах СНГ. Люди, входящие в её состав, относятся к своему делу весьма щепетильно. Регистрацию проходят далеко не все фильмы, поступающие на территорию области. Контроль за точками продажи и пунктами проката усилили. Ужесточили и меры за распространение фильмов для взрослых. Нарушителей закона ждёт наказание до 4 лет лишения свободы.



Далеко не каждый знает о том, что в Беларуси существует шесть категорий маркировки кассет и дисков с видеопродукцией. Из-за жёсткого прессинга на рынках города порно-видеопираты перебрались в Интернет. Но и здесь сотрудники милиции находят распространителей нелегальной продукции. Методы борьбы с видеофильмами сомнительного содержания безграничны.