Запад формирует коалицию для вторжения в Украину, ключевую роль в которой сыграют страны Восточной Европы. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор, передает РИА Новости.

По его убеждению, это очень опасная ситуация, так как Россия сильна, а США – нет. Польша и Литва будут иметь ключевую роль в военном союзе. Ранее внешняя разведка России предупреждала о захватнических замыслах Варшавы в отношении Украины. Польша разрабатывает сценарии фактического раздела этой страны. Ее власти убеждены, что США и Великобритания поддержат план расчленения.