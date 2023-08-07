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Макгрегор: Запад создает Альянс для вторжения в Украину

07 августа 2023 10:37
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Запад формирует коалицию для вторжения в Украину, ключевую роль в которой сыграют страны Восточной Европы. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор, передает  РИА Новости.

По его убеждению, это очень опасная ситуация, так как Россия сильна, а США – нет. Польша и Литва будут иметь ключевую роль в военном союзе. Ранее внешняя разведка России предупреждала о захватнических замыслах Варшавы в отношении Украины. Польша разрабатывает сценарии фактического раздела этой страны. Ее власти убеждены, что США и Великобритания поддержат план расчленения.

# Международная политика

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