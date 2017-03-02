«Мемориалы – это передача страха того времени»: память жертв Минского гетто почтили 2 марта

Новости Беларуси. В Минске 2 марта вспоминают жертв Холокоста. У мемориала «Яма» прошел митинг-реквием в память об уничтоженных ровно 75 лет назад на этом месте евреях. В один день минская «Яма» стала общей могилой для пяти тысяч человек. Долгое время этот мемориал был единственным в Советском Союзе памятником жертвам Холокоста и единственным с надписью на идише.

Пронзительные кадры хроники для него – воспоминания, которые не стереть из памяти. Показательные казни несчастных, голод, антисанитария. Жизнь узников постоянно висела на волоске, но за нее так цеплялись за колючей проволокой. А выжили единицы.

2 марта 1942 года в один день жизни лишились пять тысяч евреев. Среди них сестра и брат Льва Абрамовича. Чудом его миновал самый жестокий погром в Минском гетто.

Лев Кравец, участник Великой Отечественной войны:

Каждый год хожу, но не могу выступать. Комок подкатывается.

Говорят, что имя предрекает судьбу. История Эльфриды Аслезовой будто эхом вторит фамилии. Она пережила три погрома в Минском гетто. Помнит, как жертвами злополучной расправы стали маленькие обитатели детского дома и еврейской больницы.

Эльфрида Аслезова, бывший узник Минского гетто:

Родная тетя работала врачом в детском доме. Может быть, немного надеялись, что не тронут этих маленьких больных детей, но их всех убили.

Минская «Яма». Прежде овраг, напоминающий огромную воронку от снаряда, стал общей могилой для жертв карателей. Монумент здесь долгое время был единственным памятником жертвам Холокоста на весь Союз и первым – с надписью на идише. Недаром белорусская земля слывет толерантной. Мемориал выстоял даже годы советского антисемитизма, а уже в 2000-ые обрел новые черты.

Давид Старобинский, председатель Минской религиозной еврейской общины:

Мемориалы – это память, это передача из поколения в поколение. Мемориалы – это передача страха того времени.

Сегодня лишь изможденные бронзовые фигуры напоминают о страданиях тех, кто 75 лет назад шел сюда в свой последний путь. Впрочем, для тех, кто из года в год приходит на это место, боль и память трагедии по-прежнему живы.

Новый посол Израиля меньше месяца в Беларуси. Но бережное отношение в нашей стране к истории, которую не делят по национальному признаку, уже почувствовал.

Алон Шохам, Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Израиль в Республике Беларусь:

Мы будем помнить и напоминать всем об этих ужасны событиях. Чтобы такое не случилось ни с нами, ни с другим народом.

Вспоминали 2 марта и белорусов, что в годы войны, рискуя собственной жизнью, спасали людей «не своей» национальности.

Яков Мураховский:

Ни один человек бы не спасся, если бы рядом не были такие люди: партизанских отрядов, белорусы, которые спасали людей. Это наши праведники. И я преклоняюсь перед этими людьми.

А пока в небо возносится кидиш – еврейская поминальная молитва, вместе с ней живет и память о трагических событиях, пусть вокруг минской ямы уже и кипит современная жизнь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.