Памятник городовому, репетиции парада и обновленный музей: Минск готовится к празднованию 100-летия милиции

Новости Беларуси. Тем временем подтверждение тому, что белорусская милиция всегда на страже, появилось 2 марта в центре Минска. Бронзовый городовой занял место на посту у музея МВД. Образ скульптуры собирательный: сотню лет назад именно эти люди отвечали за спокойствие горожан.

Также 2 марта впервые на камеру продемонстрировали обновленную экспозицию ведомственного музея. Под одной крышей более 11 тысяч экспонатов, отражающих все периоды истории белорусской милиции.

Хоть и собирательный, но вполне реальный образ минского городового, в полный рост отлитый в бронзе, появился в центре белорусской столицы. Прототип современных милиционеров – блюститель правопорядка начала 20 столетия – расположился среди зданий с вековой историей.

Уникальность этой скульптурной композиции заключается в том, что отлитый в бронзе минский городовой имел под собой реальный прототип – человек, который жил в 1914 году в Минске. Вылеплена эта скульптура была по его фотографии.

Со свойственной правоохранителям скрупулезностью исторические и форменные детали соблюли в этой скульптурной композиции. Так, особо внимательные могут разглядеть на плечах городового необычные погоны.

Игорь Шуневич, министр внутренних дел Республики Беларусь:

Объясняется очень просто. В те времена на службу в полицию брали в основном бывших солдат, которые возвращались с фронтов или со службы в армии. И в дань уважения службе они один погон оставляли армейский, а второй милицейский вешали. Иногда звания не совпадали.

К слову, фигура городового – это часть экспозиции обновленного музея белорусской милиции. Именно к нему днем указывает путь бронзовый блюститель правопорядка.

Александр Дранец, скульптор:

Мы работали совместно с музеем истории милиции и все атрибуты, которые вы видите на скульптуре, это часть тех атрибутов, которые находятся в экспозиции непосредственно самого музея.

И, действительно, в стенах музея более 11 тысяч экспонатов. Среди них коллекция оружия как старого, так и новейшего образца.

Виолетта Салодкая, директор музея Министерства внутренних дел Республики Беларусь:

То, что вы видите на сотрудниках спецподразделения «Алмаз», все оружие оригинальное. Это не муляжи, это то оружие, которое они сегодня используют. Оно, конечно, все выхолощено, из него стрелять нельзя. Можно попросить примерить, взвесить, с чем им приходится работать.

Еще одна неотъемлемая часть экспозиции – выставка милицейских ретроавтомобилей. Вся техника на ходу. Убедиться в этом воочию можно будет 4 марта во время проведения торжественного марша в центре столицы. В эти дни, а точнее ночи, правоохранители репетируют шествие.