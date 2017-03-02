«Все должны оставаться людьми»: накажут ли контролера, который высадил в поле в Дзержинке пятиклассницу

Новости Беларуси. Резонансная история о кондукторе, который высадил на окраине города десятилетнюю девочку, получила продолжение. Буквально несколько часов назад в Дзержинском автопарке прошла так называемая «очная ставка». Перед мамой и девочкой извинились. Виновный работник будет наказан.

Маршрут автобуса, которым добиралась пятиклассница, круговой. То есть проходит по окраине Дзержинска. Именно здесь – практически в поле – и высадили девочку. Такое решение контролер принял лишь потому, что у десятилетней Яны не было справки об учебе в школе.

Яна, ученица 5-го класса:

Я сначала испугалась, ко мне никогда не подходили, знали, что я школьница. Она злая была. Спросила, в каком я классе. Я сказала, что в пятом. Она сказала, что по мне не видно.

Историю, которая случилась в прошлое воскресенье, в этой семье стараются забыть как можно скорее. Безлюдная остановка, незнакомый район. Илона Валерьевна в тот момент ждала Яну, которая с минуты на минуту должна была вернуться домой. Женщина и представить не могла, что вместо этого испуганная девочка позвонит вся в слезах.

Илона Валерьевна, мама Яны:

Конечно, было шоковое состояние. Очень сильный ветер, мокрый снег. Пока я к ней дошла, куртка была мокрая. Конечно, я испугалась за своего ребенка, как она оказалась на той территории. Через две остановки уже больше людей, довезли бы туда и сказали бы, чтобы выходила.

Уже второй день Яна не ходит в школу – у девочки температура. Как десятилетнего ребенка могли не просто высадить, да еще и в таком месте, у родных до сих пор не укладывается в голове. Людмила – тетя девочки – в тот день переживала не меньше мамы. Ведь именно от нее Яна добиралась тем самым злополучным маршрутом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Людмила, тетя Яны:

Действия кондуктора и водителя были неправомерны, не по совести, не по уставу, не по-человечески. Я думаю, что своего ребенка она бы так не выкинула. Это хорошо, что у нее был мобильный телефон с собой, что она смогла связаться с мамой. А так не знаю, где бы мы ее искали.

Буквально сразу родные стали требовать ответов. В местном автопарке заранее извинились и назначили аудиенцию на 2 марта. Правда, уже на пороге директор заявляет: расследование внутренне. И так называемая «очная ставка» пройдет без журналистов.

Закрытый процесс продлится более получаса. Девочке следовало опознать контролера. Как позже выясним, ревизор при парке один. Правда, ситуация выходит абсурдная: с повинной никто так и не пришел.

Как затем скажет директор, десятилетняя девочка, при этом еще и с температурой, ни на кого не указала. Не много ли событий для ребенка?

Сергей Петлицкий, директор парка № 15 ОАО «Миноблавтотранс»:

Дети имеют бесплатный проезд, но это распространяется только на проезд от школы до дома. Во-первых, день был выходной. А со второй стороны, с точки зрения человечности, со всеми кондукторами и контроллерами была поведена беседа. Просили не трогать маленьких детей. Здесь еще будет мое разбирательство, будет объявлен выговор, может быть человек лишен на год, а может пойти домой.

Илона Валерьевна, мама Яны:

Все извинились.

Кстати, такой случай уже не первый. Инцидент почти один в один был зафиксирован в январе. С проверяющими говорили еще тогда.

Людмила, тетя Яны:

Послевкусие у меня лично очень неприятное. Все должны оставаться прежде всего людьми. Контроллеры, водители и пассажиры. Особенно если это касается детей.

В парке заверяют: виновный будет наказан. Однако больше всего семья надеется на то, чтобы подобные истории впредь не повторялись.