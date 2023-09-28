Мемориальные комплексы обновят в Беларуси ко Дню Независимости. Посмотрели на ход реконструкции в Хатыни и на Кургане Славы

Новости Беларуси. Великая Отечественная война давно закончилась, но память до сих пор жива в сердцах белорусов. Сберечь ее для будущих поколений – задача номер один, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В то время как в соседних странах чиновники пытаются стереть страницы истории, сносят памятники, в Беларуси продолжается работа по их модернизации. Ко Дню Независимости в нашей стране обновят мемориальные комплексы. С ходом реконструкции ознакомилась наш корреспондент Элла Маркевич.

Элла Маркевич, корреспондент:

Капитальный ремонт в Хатыни начали еще в прошлом году. По поручению Президента мемориальный комплекс к 80-летию трагедии обновили и отреставрировали. В немалой степени благодаря молодежи.

Недавно воссозданной церкви в Хатыни были переданы иконы Преподобной Евфросиньи Полоцкой и Святого Благоверного князя Александра Невского. Это дар от нашего Президента. Весной на освящении храма Рождества Пресвятой Богородицы Александр Лукашенко преподнес приходу Владимирскую икону Божьей матери. И пообещал передать еще несколько икон. И вот уже сегодня они в стенах святыни.

Протоиерей Павел Яцукович, настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы в мемориальном комплексе «Хатынь»:

Передача этих икон от главы государства – это как некое подчеркивание той национальной традиции, которая была у наших предков. Эти святые очень почитаемы на белорусских землях. Преподобная Евфросиния Полоцкая – покровительница белорусской земли. Благоверный князь Александр Невский как некий покровитель и руководитель воинов и очень достойный человек, снискавший почет у множества людей на русской земле.

Мемориальный комплекс впечатляет своей масштабностью. Основные мероприятия по реконструкции уже завершены. Остались последние штрихи – замена калиток, венцов струба и укладка дорожки. Поставить точку планируют к концу этого года. За последние 6 месяцев в Хатыни побывали около 110 тысяч человек. Не исключение и образовательно-оздоровительный центр «Зубренок». Ребята из России и Беларуси в завершении гражданско-патриотической кадетской смены «За честь Отчизны» поделились своими впечатлениями.

Матвей Кошкин:

Я первый раз в Беларуси, очень много нового для себя узнаю. Я считаю, что это очень правильная постройка для страны, так как мы должны чтить, не забывать память тех людей, благодаря которым мы живем, тех людей, которые погибали за нас. Считаю, что в России тоже надо строить такие комплексы.

Илья Левый:

Каждый раз, когда приезжаешь в мемориальный комплекс «Хатынь», мурашки. Осознаешь, что такого повторится не должно, это самое что было бесчеловечное.

Работы по реконструкции также ведутся и на мемориальном комплексе «Курган Славы». Проект предусматривает замену покрытия площадки для возложения цветов и центральной лестницы. Данный памятник – один из самых знаковых комплексов, посвященных воинам-освободителям. Его начали сооружать в 1967 году: землю везли из разных городов и сел. Теперь настало время для его обновления. За октябрь строители обещают полностью замостить центральную площадку гранитной плиткой.