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Мемориальную доску в честь белорусского художника Бориса Аракчеева открыли в Минске

21 ноября 2014 13:43
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Новости Беларуси. Выдающемуся белорусскому живописцу и педагогу, заслуженному деятелю искусств Республики Беларусь Борису Аракчееву 18 ноября посвятили открытие мемориальной доски на втором доме по улице Ленина.

Автор барельефа – столичный скульптор Евгений Колчев. Он хорошо знал Бориса Владимировича и изобразил его в неизменной шляпе и рабочем халате.

Фоном для бронзового портрета стало стилизованное изображение одного из аракчеевских полотен, написанное характерным широким мазком.

В мастерской, которая находится на седьмом этаже этого дома, живописец работал с 1963 по 2013 год – до самой смерти. Сейчас мастерская принадлежит дочери художника – Оксане Аракчеевой, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Оксана Аракчеева, дочь художника Бориса Аракчеева:
У меня даже есть целый его мемориальный уголочек, где я его вещи сложила. Мы, как родились, без творчества жить не можем. Мы три дочки у него, все художники, четыре внука рисующих, правнучка рисует. То есть у нас четвертое поколение, благодаря нашему первопроходцу.

Алена Шарипо, ученица художника Бориса Аракчеева:
Барыс Уладзіміравіч мне запомніўся тым, што ён быў вельмі далікатны чалавек, вельмі мяккі.

# общество # Фотофакт # Художники Минска

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