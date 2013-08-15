Прямой эфир

Из 63 долгостроев в Минске в июле введены в эксплуатацию 7 жилых домов и 1 пусковой комплекс

15 августа 2013 18:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Долгостроев стало меньше. Еще в июле в столице насчитывалось 63 объекта жилищного строительства, сроки сдачи которых не раз переносились. Сейчас из них  уже введены в эксплуатацию 7 жилых домов и 1 пусковой комплекс.

Про судьбу остальных объектов минчане 15 августа узнавали во время прямой телефонной линии. Представители  Мингорисполкома работали с обращениями граждан на протяжении трех часов. Большинство вопросов касались сроков ввода в эксплуатацию оставшихся проблемных домов и увеличения стоимости жилья, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Александр Степанов, заместитель председателя комитета строительства и инвестиции Мингорисполкома:
Что касается домов с превышением нормативных сроков строительства, то по июлю было 63 объекта. Эти все объекты размещены на сайте горисполкома. Есть график с установленными сроками и списком ответственных лиц, контактные телефоны по всем объектам. В июле введены семь объектов и один пусковой комплекс.

# общество # Государственная политика в области жилищного строительства # Мингорисполком # Государственная политика # Александр Степанов

Другие новости рубрики

Все новости
В деревне Бобровичи Могилевской области коммунальщики устроили свалку под домами местных жителей
15 августа 2013 16:35

В деревне Бобровичи Могилевской области коммунальщики устроили свалку под домами местных жителей

В Витебске отметили 95-летие со дня создания Витебской губернской милиции
15 августа 2013 16:01

В Витебске отметили 95-летие со дня создания Витебской губернской милиции

В Аргентине открылся ежегодный фестиваль танго
15 августа 2013 08:39

В Аргентине открылся ежегодный фестиваль танго