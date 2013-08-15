Из 63 долгостроев в Минске в июле введены в эксплуатацию 7 жилых домов и 1 пусковой комплекс

Новости Беларуси. Долгостроев стало меньше. Еще в июле в столице насчитывалось 63 объекта жилищного строительства, сроки сдачи которых не раз переносились. Сейчас из них уже введены в эксплуатацию 7 жилых домов и 1 пусковой комплекс.

Про судьбу остальных объектов минчане 15 августа узнавали во время прямой телефонной линии. Представители Мингорисполкома работали с обращениями граждан на протяжении трех часов. Большинство вопросов касались сроков ввода в эксплуатацию оставшихся проблемных домов и увеличения стоимости жилья, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Александр Степанов, заместитель председателя комитета строительства и инвестиции Мингорисполкома:

Что касается домов с превышением нормативных сроков строительства, то по июлю было 63 объекта. Эти все объекты размещены на сайте горисполкома. Есть график с установленными сроками и списком ответственных лиц, контактные телефоны по всем объектам. В июле введены семь объектов и один пусковой комплекс.