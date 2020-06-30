Прямой эфир

«Мельница моды-2020»: в Минске выбрали лучших дизайнеров

30 июня 2020 20:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Главная интрига самого модного события года в Беларуси раскрыта. В Минске 30 июня выбрали лучшего дизайнера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мельница моды-2020»: в Минске выбрали лучших дизайнеров-1

Из полутысячи до финала фестиваля «Мельница моды» добрались лишь 50 молодых кутюрье. На суд жюри они представили детские и взрослые коллекции. А будет ли это в тренде – решали белорусские и международные эксперты.

«Мельница моды-2020»: в Минске выбрали лучших дизайнеров-4

При этом фокус-группа определила не только лучших дизайнеров, отдельные призы предусмотрели для фотографов, моделей и стилистов. Всего 8 номинаций. Помимо полученных званий, победителей ждут бонусы. К примеру, стажировки на предприятиях и создание совместных коллекций с флагманами белорусского легпрома.

«Мельница моды-2020»: в Минске выбрали лучших дизайнеров-7

Светлана Князева, дизайнер, победитель в номинации «Школа моды»:
Я очень счастлива и горжусь тем, что у меня первое место. Очень приятно, когда твое творчество оценивают таким образом. Эта атмосфера, ты в нее погружаешься, черпаешь какие-то идеи, ты весь такой с драйвом, чуть-чуть адреналинчика. И это способствует раскрытию внутренних каких-то фантазий, с помощью этого можно даже начать творить и ваять новые коллекции.

«Мельница моды-2020»: в Минске выбрали лучших дизайнеров-10

Самое модное событие лета прошло уже в 29-й раз, но впервые в онлайн-формате. Трансляцию смотрели по всеми миру. Конкурсные коллекции оценили как белорусские профессионалы, так и зарубежные ценители моды Китая, Италии, Швеции, Дании, Германии, Франции.

# Мода в Беларуси # общество # Светлана Князева # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Дженифер Мур о Беларуси: сегодня очень интересный период в развитии наших отношений. Мы становимся ближе друг к другу
30 июня 2020 20:02

Дженифер Мур о Беларуси: сегодня очень интересный период в развитии наших отношений. Мы становимся ближе друг к другу

По улице Жуковского вновь открыли движение транспорта
30 июня 2020 19:51

По улице Жуковского вновь открыли движение транспорта

«В каждом автобусе есть 6-8 наклеек с QR-кодами». Рассчитаться за проезд с помощью сервиса «Оплати» уже можно и в Вилейке
30 июня 2020 19:31

«В каждом автобусе есть 6-8 наклеек с QR-кодами». Рассчитаться за проезд с помощью сервиса «Оплати» уже можно и в Вилейке