«Мельница моды-2020»: в Минске выбрали лучших дизайнеров

Новости Беларуси. Главная интрига самого модного события года в Беларуси раскрыта. В Минске 30 июня выбрали лучшего дизайнера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из полутысячи до финала фестиваля «Мельница моды» добрались лишь 50 молодых кутюрье. На суд жюри они представили детские и взрослые коллекции. А будет ли это в тренде – решали белорусские и международные эксперты.

При этом фокус-группа определила не только лучших дизайнеров, отдельные призы предусмотрели для фотографов, моделей и стилистов. Всего 8 номинаций. Помимо полученных званий, победителей ждут бонусы. К примеру, стажировки на предприятиях и создание совместных коллекций с флагманами белорусского легпрома.

Светлана Князева, дизайнер, победитель в номинации «Школа моды»:

Я очень счастлива и горжусь тем, что у меня первое место. Очень приятно, когда твое творчество оценивают таким образом. Эта атмосфера, ты в нее погружаешься, черпаешь какие-то идеи, ты весь такой с драйвом, чуть-чуть адреналинчика. И это способствует раскрытию внутренних каких-то фантазий, с помощью этого можно даже начать творить и ваять новые коллекции.