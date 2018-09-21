Механизм безбумажной торговли в ЕАЭС должен стать ключевым в работе таможенных служб

Новости Беларуси. Внедрение и развитие механизма безбумажной торговли в ЕАЭС одно из ключевых направлений работы таможенных служб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К такому решению пришли участники заседания Объединённой коллегии.

Основой должен стать принцип «одного окна». Это позволит повысить эффективность транзита по территории Таможенного союза, а также увеличить прозрачность контрольной деятельности и снизить административную нагрузку на бизнес.

Юрий Сенько, председатель Государственного таможенного комитета Беларуси:

Работает бизнес, увеличивает объемы. Нам приятно, что на территории Республики Беларусь стало возможным большее количество оформлений проводить. Бизнес работает, поэтому идут платежи от добросовестных участников внешнеэкономической деятельности. По сравнению с 9 месяцами 2017 года, мы приплюсовали с точки зрения сбора таможенных платежей в бюджет. Плюс 700 миллионов долларов.