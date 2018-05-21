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Медучреждения Минска с сентября 2018 года будут поэтапно переходить от бумажных медицинских карт к электронным

21 мая 2018 13:47
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Новости Беларуси. С сентября 2018 года в Минске будут поэтапно переходить от бумажных медицинских карт к электронным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Медучреждения Минска с сентября 2018 года будут поэтапно переходить от бумажных медицинских карт к электронным -1

На специальной платформе разместят в первую очередь поликлиники Минска и Минского района. Затем к этой системе подключатся регионы. В перспективе электронная карта обеспечит доступ к истории лечения врачей и пациентов всех больниц, поликлиник и бригад скорой помощи. Кстати, последних в ближайшее время планируют оснастить планшетами. Также в городе готовы внедрить единый портал, где больной может ознакомиться с результатами анализов, записаться на приём к врачу, получить рекомендации по лечению.

Медучреждения Минска с сентября 2018 года будут поэтапно переходить от бумажных медицинских карт к электронным -4

Медучреждения Минска с сентября 2018 года будут поэтапно переходить от бумажных медицинских карт к электронным -6

Сергей Малышко, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома:
Основным преимуществом будет то, что будет создана централизованная информационная система здравоохранения, которая обеспечит взаимосвязь всех учреждений здравоохранения, городов и республики. Это будут медицинские сервисы, которые помогут принимать клинические решения оперативно.

Медучреждения Минска с сентября 2018 года будут поэтапно переходить от бумажных медицинских карт к электронным -8

Кроме того, до 1 июля на электронный формат работы перейдут стационары и диспансеры. Минские доктора изучают опыт своих зарубежных коллег. По словам медиков из других стран, уровень электронного здравоохранения один из самых высоких в СНГ.

# Медицина # общество # Сергей Малышко # Фотофакт

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