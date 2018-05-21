Медучреждения Минска с сентября 2018 года будут поэтапно переходить от бумажных медицинских карт к электронным

Новости Беларуси. С сентября 2018 года в Минске будут поэтапно переходить от бумажных медицинских карт к электронным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На специальной платформе разместят в первую очередь поликлиники Минска и Минского района. Затем к этой системе подключатся регионы. В перспективе электронная карта обеспечит доступ к истории лечения врачей и пациентов всех больниц, поликлиник и бригад скорой помощи. Кстати, последних в ближайшее время планируют оснастить планшетами. Также в городе готовы внедрить единый портал, где больной может ознакомиться с результатами анализов, записаться на приём к врачу, получить рекомендации по лечению.

Сергей Малышко, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Основным преимуществом будет то, что будет создана централизованная информационная система здравоохранения, которая обеспечит взаимосвязь всех учреждений здравоохранения, городов и республики. Это будут медицинские сервисы, которые помогут принимать клинические решения оперативно.