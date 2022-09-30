«Мечта защищать людей». Как прошёл день открытых дверей в Могилёвском институте МВД?

Более полутысячи ребят из разных регионов страны воспользовались возможностью ближе познакомиться с вузом. Удалось и пообщаться с теми, кто уже дал присягу на верность Родине. Если повезет, то в 2023 году многие из тех, кто посетил институт, сменят статус выпускника на почетную должность курсанта.

Дмитрий Понуждаев, заместитель начальника М огил е вского и нст ит ута МВД : Сегодня прибыло гораздо больше учащихся из других регионов республики, что свидетельствует, что интерес к нашему учебному заведению увеличивается. Помимо ознакомления с условиями проживания, подготовлены интерактивные зоны: 50 и 100-метровый тир, выставка вооружения. Возможность зарегистрироваться для последующего поступления в наше учебное заведение.

Некоторые ребята в дороге провели шесть часов, но стойко принимают участие в работе интерактивных площадок. Экскурс в профессию начали с главного корпуса, где можно было заглянуть в чемоданчик криминалиста, снять отпечатки пальцев и познакомиться с разными видами оружия. Впереди лазерный тир, криминалистический полигон, место преступления, улики, и даже борт самолета. Всего 10 точек, некоторые из них весьма эмоциональные.

Артем Ковалев, учащийся Минского лицея МВД: С самого детства я хотел стать врачом, но потом у меня появилась мечта защищать людей. Наверное, с этим и связан выбор профессии. Я смотрю учреждения, в которые буду поступать дальше. Институт МВД мне нравится тем, что находится недалеко от дома. И вообще тут структура давно построена своя, история большая.

Анастасия Касьянова, жительница Могилева:

Я не хотела сидеть в бумажках: журналисты и все такое, мне почему-то захотелось именно в милицию. Я просто занимаюсь стрельбой из лука, и мне нравится спорт. Почитала много книжек, которые связаны с детективами, и мне действительно это все понравилось.

Перед гражданскими студентами у курсантов есть весомое преимущество – с первого дня обучения они получают не стипендию, а зарплату. И она может расти в зависимости от успехов.