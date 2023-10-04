Беларусь и Никарагуа будут развивать двустороннее сотрудничество – замглавы МИД

Минск и Манагуа заинтересованы и готовы к расширению спектра направлений двустороннего сотрудничества. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Беларуси по итогам заседания совместной белорусско-никарагуанской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наша страна рассматривает Никарагуа в качестве важного политического и торгово-экономического партнера в латиноамериканском регионе, а также надежного союзника на международной арене. Нам есть что предложить друг другу. Потенциал стратегического партнерства огромный. В последние два дня прошли продуктивные переговоры на уровне внешнеполитических ведомств. Встречи позволили предметно обсудить развитие двусторонних отношений, в первую очередь, по части торговли. Уже намечены дальнейшие шаги по поставкам белорусской техники в Никарагуа. Также есть серьезные наработки в сфере сельского хозяйства, в частности применение белорусских аграрных технологий в Манагуа.

Евгений Шестаков, заместитель министра иностранных дел Беларуси:

В целях расширения двустороннего сотрудничества рассмотрели возможности взаимодействия и по другим направлениям: жилищное и промышленное строительство, сотрудничество в сферах продовольствия, легкой промышленности, здравоохранения и фармацевтики. Значительное внимание было уделено развитию инвестиционного взаимодействия, укреплению деловых контактов между двумя странами, активизации регионального сотрудничества.

Иван Акоста Монтальван, министр финансов и государственного кредита Никарагуа:

Результаты торгово-экономической комиссии будут ощутимы. В первую очередь мы увеличим наш совместный товарооборот. Никарагуа находится между двух океанов. У нас есть три крупных порта. А это значит, что для Беларуси у нас есть хорошая база и большие перспективы. В первую очередь мы уделяем внимание нашим торгово-экономическим отношениям.