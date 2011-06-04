Матч Беларусь-Франция в Минске завершился со счетом 1:1

Белорусские болельщики обсуждают итоги футбольного матча Беларусь-Франция. Накануне в Минске игра завершилась со счетом 1:1.
Команды уже встречались в первом круге турнира в Париже. Тогда белорусские спортсмены одержали победу.
Команда Франции сейчас лидирует в своей группе, белорусы – на втором месте. Матч на стадионе «Динамо» собрал полные трибуны. Причем, немало было и французских болельщиков.
Белорусские болельщики:
Это не поражение. Надеемся, что второе место в группе этот результат нам обеспечит.
В следующем туре 7 июня белорусы в Минске будут принимать футболистов Люксембурга, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
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