В четырех районах Беларуси введен запрет на посещение лесов

В частности, в Жлобинском районе Гомельской области и Столинском, Пинском и Лунинецком Брестской области.

В некоторых районах уже 4-й класс пожарной опасности. Разжигание костров в лесах и на торфяниках в необорудованных местах запрещено, а также въезд автотранспорта в лесные массивы. Исключение только для дорог общего пользования, ведущим к населенным пунктам и к обустроенным местам отдыха.

Синоптики прогнозируют в ближайшие дни повышение температуры, а это значит, что высокая пожарная опасность в лесах будет увеличиваться. Есть вероятность, что по юго-восточной половине республики введут чрезвычайный, 5-й класс опасности.

В настоящее время ситуация под жестким контролем гослесохраны. Ведется патрулирование. Ограничения снимут только после наступления дождливого периода, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».