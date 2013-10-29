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Масштабные учения среди бойцов МЧС прошли 29 октября в Минске

29 октября 2013 18:43
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Новости Беларуси. Более 20 единиц пожарной техники и 100 сотни спасателей. 29 октября в столице прошли масштабные учения среди бойцов МЧС. Площадкой для отработки тактики стало здание Академии управления при Президенте Республики Беларусь.

По легенде, в одной из аудиторий произошло возгорание, помещения заполнил дым. Несколько десятков человек эвакуировали через аварийные выходы. Те, кто по сценарию не смог самостоятельно выбраться наружу, были спасены с помощью автолестницы и альпинистского снаряжения.

Сотрудники МЧС познакомили спасенных со спецтехникой и дали возможность всем желающим потушить импровизированный пожар, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Андрей Кравчук, заместитель начальника Минского городского управления МЧС:
Сегодня мы проводили комплексную отработку объекта. Основной смысл данного мероприятия был в комплексе отработать все действия персонала с момента получения вводной о загорании, отработка эвакуации, отработка действий добровольной пожарной дружины.  

Максим Борд, проректор по общим вопросам Академии управления при Президенте Республики Беларусь:
Специфика нашего вуза еще и в том, что мы готовим будущих управленцев. И будущему управленцу как никому другому, наверное, необходимо знать, как вести себя в чрезвычайных ситуациях.

# общество # МЧС Беларуси # Фотофакт # Минское городское управление МЧС # Академия управления при Президенте Республики Беларусь # Андрей Кравчук # Максим Борд

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