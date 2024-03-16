Масленичная неделя завершится сжиганием чучела – что оно символизирует и почему кукле не рисуют лицо?

Новости Беларуси. Масленичная неделя близится к завершению. Кульминацией праздника станет сжигание чучела, которое символизирует зиму, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Древние славяне верили, что как только догорит последняя соломинка куклы, которая символизирует богиню Морену, весна сразу вступит в свои права.

Сегодня традиции наших предков продолжают жить. Мастера и умельцы, которые работают с природными материалами, готовятся к проводам зимы. К изготовлению масленичной куклы подходят ответственно. Чучело символизирует невзгоды, проблемы, накопившиеся за год, поэтому, чтобы не смотреть им в глаза, персонаж не имеет лица. В лентах также заложен сакральный смысл. Привязывая их, загадывают желания. Еще одна традиция – массовые гулянья и демонстрация сувениров, олицетворяющих приход весны. Ткачество, соломоплетение, мелкая пластика из глины – каждому региону Беларуси присущи свои изделия народного творчества. Из года в год появляются и новые дополнения к уже существующим обычаям.

Наталья Матусевич, заведующая Квасыничским центром ремесел:

У нас в Слуцке появилась такая традиция, что у нас к Масленице, большой Масленице, к большой кукле прикрепляет каждый масленичное чучело свое. И когда сжигается эта большая кукла, масленичное чучело, сжигается и эта маленькая, которую человек сделал своими руками, куда заложил все свое, что он хочет, чтобы оно сгорело в этом году и не было в следующем.