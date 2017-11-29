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Машинист башенного крана Наталья Балабина о работе на высоте 150 метров

29 ноября 2017 11:18
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Однажды юная десятиклассница Наталья не прошла по конкурсу в химико-технологический техникум и решила поработать на высоте. Закончила 53-е Могилёвское строительное училимще и получила приглашение на стройку в Минск. Огромное желание и интерес в ней побороли страх.

Девушка обняла столицу и влюбилась в свою профессию раз и навсегда. И вот уже скоро будет 40 лет, как Наталья Тимофеевна трудится в родном Управлении механизации №79. Строила трибуны на стадионе «Динамо», завод «Горизонт», пожарное депо, школу в Уручье, ювелирную фабрику и многое другое. Но в своих заслугах скромно признаётся лишь внукам. Готова поспорить, что профессия не женская.

# Профессии

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