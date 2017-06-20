Маршрут для людей с ограниченными возможностями появится в Воложинском районе

Новости Беларуси. Жить в зоне доступа. Информационный центр, хостел и туристический маршрут для людей с ограниченными возможностями появятся в Воложинском районе. Эти проекты реализуют в течение трех лет, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.



Начнут с самого простого: оборудования пандусами и поручнями общественных объектов. Ждет своих первых гостей и тропа здоровья в Налибокской пуще, которую сейчас готовят к официальному открытию.

Финансируется проект Евросоюзом. К воплощению хороших идей может присоединиться абсолютно каждая организация или индивидуальный предприниматель.

Галина Рай, директор Воложинского территориального центра социального обслуживания населения:

Будет реализовано пять инициатив среди агроусадеб района. Они также будут предлагать услуги для инвалидов, по итогам конкурса получат средства на реализацию идей. В рамках проекта уже реализуется ряд мероприятий.