Маршрут для людей с ограниченными возможностями появится в Воложинском районе

Новости Беларуси. Жить в зоне доступа. Информационный центр, хостел и туристический маршрут для людей с ограниченными возможностями появятся в Воложинском районе.
Эти проекты реализуют в течение трех лет,
сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Жить в зоне доступа. Информационный центр, хостел и туристический маршрут для людей с ограниченными возможностями появятся в Воложинском районе.
Эти проекты реализуют в течение трех лет,
сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Начнут с самого простого: оборудования пандусами и поручнями общественных объектов. Ждет своих первых гостей и тропа здоровья в Налибокской пуще, которую сейчас готовят к официальному открытию.
Финансируется проект Евросоюзом.
К воплощению хороших идей может присоединиться абсолютно каждая организация или индивидуальный предприниматель.
Галина Рай, директор Воложинского территориального центра социального обслуживания населения:
Будет реализовано пять инициатив среди агроусадеб района. Они также будут предлагать услуги для инвалидов, по итогам конкурса получат средства на реализацию идей. В рамках проекта уже реализуется ряд мероприятий.
Мы приобрели для территориального центра автобус на 14 посадочных мест с местами для инвалидов-колясочников.
Уже активно им пользуемся, участвуем
Изменения коснутся и здания территориального центра социального обслуживания. Кроме хостела и туристического центра, здесь появится и зал для переговоров, который, кстати, оборудуют всем необходимым для людей с проблемами зрения и слуха.