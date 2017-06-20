«Не торопитесь пить таблетки, не торопитесь делать операции»: как улучшить самочувствие с помощью массажа

Понимать себя, чувствовать гармонию духовную и физическую – такое состояние позволяет полноценно наслаждаться жизнью и покорять любые высоты. Один из способов прислушаться к себе – изучить импульсы своего тела и понять, какие сигналы оно нам подаёт. Помочь в этом может массаж. Инструктор по физической реабилитации Сергей Водотыка вот уже 12 лет занимается искусством массажа. Он искренне предан своему делу. Сергей – один из первых в стране начал использовать мануальное мышечное тестирование. Этот метод позволяет читать язык тела, лечить психоэмоциональные, биохимические и другие нарушения в организме. Протестировать можно практически все мышцы.

Год назад мышечное мануальное тестирование помогло Алексею обнаружить болезнь и предотвратить её развитие.

Разновидностей массажа существует масса – от классического до спортивного. Один из самых необычных для наших широт – китайский массаж Гуаша. Он обладает высокой эффективностью и практически не имеет противопоказаний.

Наверняка, многие помнят процедуру, которая в простонародье называлась «ставить банки». Оказывается, это своего рода аналогия восточного вакуумного массажа, главная цель которого – усиление кровообращения.

Ещё один экзотический вариант массажа – это стоун-массаж, он повился в Южной Америке. Инструмент – специальные камни, изготовленные из базальта. Они отлично удерживают тепло и передают его человеческому телу. Тесно связана с массажем наука психосоматика, которая базируется на том, что психологическое состояние человека оказывает влияние на здоровье той или иной части тела. Вы наверняка слышали из уст знакомых: «голова болит от мыслей». Так, лоб отвечает за мысли о будущем, затылок – о прошлом. Горло может болеть от стресса, а близорукость говорит о страхе перед неизвестностью.

Головная боль – один из самых распространённых недугов. Часто он связан с шейным отделом позвоночника. Оказывается, даже непрофессионал способен сделать массаж, который улучшит самочувствие.

Массаж – замечательный способ лечения и профилактики большого количества заболеваний, с которыми зачастую борются медикаментозно или же с помощью хирургического вмешательства.