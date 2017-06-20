В Беларуси синоптики объявили оранжевый уровень опасности

Новости Беларуси. С запада Беларуси на столицу надвигается грозовой фронт.
Порывистый ветер уже ощутили жители некоторых регионов,
сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ
Новости Беларуси. С запада Беларуси на столицу надвигается грозовой фронт.
Порывистый ветер уже ощутили жители некоторых регионов,
сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ
Синоптики объявили оранжевый, предпоследний уровень опасности. В ближайшие сутки заметно похолодает.
Прогноз — не летний: ливни, град и шквалистый ветер.