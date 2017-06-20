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В Беларуси синоптики объявили оранжевый уровень опасности

20 июня 2017 13:30
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Новости Беларуси. С запада Беларуси на столицу надвигается грозовой фронт.

Порывистый ветер уже ощутили жители некоторых регионов,

сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

В Беларуси синоптики объявили оранжевый уровень опасности -1

Синоптики объявили оранжевый, предпоследний уровень опасности. В ближайшие сутки заметно похолодает.

Прогноз — не летний: ливни, град и шквалистый ветер.

# общество # Погода в Беларуси # Фотофакт

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