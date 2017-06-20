Сделать воздушного змея из 6 предметов: пошаговая инструкция

Во втором веке до нашей эры в небо взмыли огромные птицы, которые подчинялись ветру и человеку. Ими запугивали неприятеля, исследовали молнии, измеряли температуру воздуха, ловили рыбу и поднимали антенны. Уникальное китайское изобретение вершило историю: летающие драконы помогли открыть закон аэродинамики и изобрести громоотвод.

Теперь же разнообразные модели воздушных змеев применяются в основном для спорта и развлечения. Сегодня на простом примере мы покажем, как запустить своего дракона!