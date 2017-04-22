Марафон по наведению порядка объединил трудовые коллективы, чиновников и молодежь: участники Всебелорусского субботника заработали свыше 7 миллионов рублей

Новости Беларуси. Более трёх миллионов человек приняли 22 апреля участие во Всебелорусском субботнике. Марафон по наведению порядка объединил трудовые коллективы, чиновников и молодежь. За день, по предварительным подсчетам, белорусы заработали свыше 7 миллионов рублей. Эти деньги направят на важные нужды страны. Традиционно тон трудовой инициативе задавал Президент. Александр Лукашенко трудился на строительстве Центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике в Минске. Бригада №1 выполняла работы по бетонированию монолитных полов в залах хореографии.

Такой же грациозный, как и представительницы этого вида спорта. Дворец художественной гимнастики станет украшением проспекта Победителей, будет одним из самых красивых зданий – обещают авторы проекта. Он, кстати, с момента зарождения идеи претерпел изменения.

От лишнего отказались, чтобы удешевить проект. Но при этом сохранили все основные функции. Дмитрий Микуленок, директор КУП «УКС Мингорисполкома»:

Примерно удешевили объект в два раза. На этом объекте мы впервые опробовали систему проектирования биотехнологий – это, так называемое, компьютерное моделирование зданий. Оно позволило оптимизировать площадь максимально, то есть здание получилось очень компактным. Там минимум коридоров, и соотношение полезной площади к общей, коэффициент практически близок к европейским нормам. В здании нет трибун, ведь в Минске достаточно арен для того, чтобы проводить крупные международные соревнования. Зато все удобства для гимнасток. У них ведь свои, особые требования. Например, обязательно должны быть высокие потолки. Ксения Санкович, двукратный олимпийский призёр по художественной гимнастике:

Помосты обязательно должны лежать и достаточное количество площадок, чтобы все тренеры могли тренировать отдельно, чтобы не перекрикивали друг друга, чтобы музыка не спорила с другой площадкой. Так и будет, уверяют строители. Проект согласовывали с представителями вида спорта буквально до мелочей. В итоге здесь разместятся тренировочные залы, залы хореографии, разминки, аэробики, тренажерный. Небольшая гостиница, а кроме того в комплекс войдет и медцентр со спа-зоной, где спортсмены смогут восстановиться. Для гимнасток настоящий подарок. Вид спорта красивый, популярный, да еще и с победными традициями. А условия для тренировок – давно не соответствуют требованияи. Тренировочные залы переполнены.

Елена Скрипель, председатель Президиума Белорусской ассоциации гимнастики:

Проект будет хороший, мы надеемся, что сможет быть и окупаемый. Сможем переместить две школы, которые находятся в устаревших помещениях. Предполагаем проведение международных сборов, то есть привлечение спортсменов из других стран, которые у нас бы тренировались. Медицинский центр, если будет правильно оснащён, сможет оказывать услуги и другим спортсменам из других ассоциаций из других видов спорта. В нашей национальной сборной сейчас как раз смена поколений. Им предстоит завоевывать для Беларуси новые награды, готовиться к будущим победам они смогут в новеньком дворце. На данный момент готовность объекта около 20 %, но уже к концу 2017 года строительные работы завершат, ведь вод в эксплуатацию намечен на начало 2018. Для того, чтобы уложиться в срок на стройке трудятся порядка 130 человек. Сегодня им помогали сразу несколько бригад. В той, что под номером один работали Президент с сыном. Бок о бок со спортсменами и чиновниками. Сразу определили и дату открытия.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Никаких излишеств. А то у нас каждому тренеру, начальнику по кабинету, а то и по два с приемной и пятью секретарями. Здесь должны рекорды устанавливать.

Бетон залили сразу в трех. За несколько часов ушло 75 кубов, а это 400 квадратных метров площади. Традиция субботников – настолько давняя, что многие уже и не помнят настоящую историю. Говорят, например, мол начало традиции положил Ленин. Быть может потому, что при упоминании слова субботник многие вспоминают сразу картину Владимир Ильич с бревном. Субботник без бревна – не субботник. Взялись за неотъемлемый атрибут общественно полезного мероприятия и сегодня. На самом-то деле, субботники стали проводить несколько раньше, чем Владимир Ильич взялся за бревно. Случился этот знаменитый эпизод, кстати, на территории Кремля 1 мая 1920. В Беларуси от этой традиции не отказались и по сей день. Сообща белорусы за эти году помогли обустроить многие объекты. Заработали немало средств. Сегодняшние «бревна» носили тоже не шутки ради. Так готовили материал, который будет использован при настиле лифтовых шахт. Команда сотрудников Администрации Президента работала на стройплощадке стадиона «Динамо». Рассчитанная на 22 тысячи зрителей, уже в 2019 году арена примет вторые Европейские игры. Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Республики Беларусь:

Когда ты поработал один день на то, чтобы внести какой-то вклад, конечно, всякий раз будешь с гордостью вспоминать, что это частичка твоего труда, пусть очень маленького, но здесь – на объекте, который будет построен и который будет радовать жителей нашей страны, минчан и гостей нашего города. Трехметровые информационные стенды на Кургане Славы будут рассказывать о наступательной операции «Багратион». Этот проект станет продолжением работы Федерации профсоюзов по благоустройству и развитию мемориального комплекса. Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

Готовим Курган к 9 мая – ко Дню Победы.

На территории Драчковского лесничества в Смолевичском районе премьер Беларуси Андрей Кобяков вместе со своими заместителями высаживают сеянцы сосен и березы. Эти места наиболее пострадали от прошлогодних ураганов. Сенаторы сегодня надели каски и приступили к строительным работам.

В строящемся научно-производственном центре биотехнологий под руководством председателя Совета Республики бетонировали полы. Руководство столицы внесли лепту в развитие метро города. На площадке строящейся станции «Вокзальная» заливали бетон.

Сергей Козел, шеф-редактор СТВ:

Настрой працоўны. Для дзяцей грэх не працаваць. Хоць гэта і выходны, які доўгачаканы, але сёння – глядзі дождж знікне і сонца засвеціць. І за граблі.

Те, кто в руках обычно держат микрофон, сегодня сменили его на лопату и грабли. Мои коллеги трудились на территории Республиканского детского реабилитационного центра. Журналисты, телеведущие и режиссеры высаживали цветы и можжевельник.