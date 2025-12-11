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ДТП в Минске – пострадали два человека

11 декабря 2025 17:48
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Серьезное ДТП в Минске. Пострадали два человека, сообщили в программе «Столичные подробности».

ДТП в Минске – пострадали два человека-2

По предварительной информации, 77-летний водитель «Рено», двигаясь по местному проезду улиц Карвата и Связистов, из-за невнимательности совершил наезд на стоявшую у края проезжей части «Мазду». 

В результате автомобиль «Рено» опрокинулся. Потребовалась помощь МЧС. Спасатели деблокировали водителя и его 76-летнюю пассажирку. Они доставлены в медучреждение для обследования. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

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