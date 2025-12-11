Серьезное ДТП в Минске. Пострадали два человека, сообщили в программе «Столичные подробности».

По предварительной информации, 77-летний водитель «Рено», двигаясь по местному проезду улиц Карвата и Связистов, из-за невнимательности совершил наезд на стоявшую у края проезжей части «Мазду».

В результате автомобиль «Рено» опрокинулся. Потребовалась помощь МЧС. Спасатели деблокировали водителя и его 76-летнюю пассажирку. Они доставлены в медучреждение для обследования. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.