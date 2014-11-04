Манодж Бхарти, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Индия в Беларуси: Индийские культурные традиции очень схожи с белорусскими!

Как в Индии принято встречать людей?

Манодж Бхарти, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Индия в Республике Беларусь:

В Индии несколько способов, чтобы сказать: «Доброе утро!». В нашей стране детей учат трём языкам: хинди, английский язык и их родной. Причём в каждом индийском городе - свой язык. И я не отличаюсь от других детей. Меня тоже обучали трём языкам.

Мы видели много индийских фильмов, в них всегда танцуют и поют. Многие белорусы думают, что каждый житель Индии хорошо танцует и поёт. Подтвердите ли Вы этот миф?

Манодж Бхарти, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Индия в Республике Беларусь:

Танцы и песни - это наша древняя индийская традиция, которая сложилась более четырех тысяч лет назад. Когда ты поешь, ты восхваляешь Бога. В Индии дети с самого раннего детства привыкают к музыке. Музыка звучит во всех домах, так как мама поёт дома. Но это не принуждённо. Так заложено природой. Если сравнить Индию и Беларусь, то у вас обучение музыке более развито, более совершенная система. Музыку изучают с самого раннего детства в школе.

Если сравнивать белорусов и индийцев, есть ли что-то общее, и комфортно ли Вам в Беларуси?

Манодж Бхарти, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Индия в Республике Беларусь:

Это очень хороший вопрос, так как индийцы и белорусы имеют действительно очень много общего. Я нахожусь здесь уже более, чем 3,5 года. Посетил много мест в Беларуси. Я был очень удивлён, когда нашёл некоторые сходства с нашими культурными традициями. Те культурные мероприятия, которые проводятся в ваших деревнях, местностях, - схожи с индийскими традициями. В ваших деревнях, когда кто-то уезжает, на прощание выливают воду. Тоже самое делается в Индии.

Многие из нас выросли на индийских фильмах. Но сейчас наступили времена Болливуда. Это, наверное, самая большая киностудия в Индии. Расскажите подробнее про Болливуд.

Манодж Бхарти, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Индия в Республике Беларусь:

Боливуд - это всего лишь название, которое было дано индийской киноиндустрии. Болливуд является одной из крупных киноиндустрий, которая воспроизводит более 1600 фильмов в год. Индийские фильмы смотрят во всем мире. Конечно, они более популярны среди индийского населения. Но они также популярны и в Азии.

Расскажите нам об индийских традициях, связанных с животными…

Манодж Бхарти, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Индия в Республике Беларусь:

Это очень интересный вопрос, связанный с духовными аспектами. Вы наверняка знаете, что в индийской философии есть тысячи богов. Многие ученые и аналитики говорят, что в Индии более 64 тыс. богов. Это может показаться удивительным, но каждый бог связан со своим животным. У каждого бога есть своё животное.

Какие кулинарные традиции? Какой завтрак можно предложить нашим телезрителям?

Манодж Бхарти, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Индия в Республике Беларусь:

Индийский завтрак очень вегетарианский. Он состоит из традиционного индийского хлеба, овощей карри, простокваши, либо молока. Такой завтрак можно попробовать только в северной части Индии. На юге вы можете полакомиться чем-то другим.

Ровно 85 лет назад родилась Шакунтала Деви, которая попала в Книгу рекордов Гиннеса, благодаря своим математическим способностям. Что такое индийская математика?

Манодж Бхарти, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Индия в Республике Беларусь:

Шакунтала Деви - это просто чудо! У нее есть выдающиеся способности, которые невозможно связать ни с какой наукой. Сейчас ее выдающиеся способностями можно назвать «подарком от Бога». Но тем не менее это правда: существует несколько систем индийской математики. Хочу напомнить, что Индия является той страной, где изобрели цифру «0» (ноль). Десятичная система исчисления была изобретена в Индии. Это целая система цифр - от одного до десяти, от 1 до 20, от 91 до 100. В этом тексте, который называется Ригведа, упоминается про Бога Солнца, который проделывает расстояние в 2002 йоджаны за половину нимеши. Йоджана -это мера длины, нимеша - единица измерения времени. Если перевести йоджины и нимеши в современную систему исчислений, то мы получим скорость света. То есть 5 тыс. лет назад люди уже знали скорость света.