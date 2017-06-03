«Мамочка, в этой награде 90% твоего труда, сердца и любви ко мне»: кого и за что награждают медалями и орденами

Медали – критерий не только спортивной успешности. На этой неделе государственных наград удостоены более 50 белорусов, отличившихся отвагой и образцовым трудом. И, к слову, медаль «За отвагу» исторически полагалась героям военных действий, поэтому уточнение получил белорусский наградной реестр: за отвагу в мирное время вне служебных обязанностей теперь удостоят новой медалью – «За спасенную жизнь». О новых наградах, кому и за что их вручат, узнавала наш специальный корреспондент Ольга Петрашевская.

Валерий Пожиган, исполняющий обязанности начальника пожарного аварийно-спасательного поста деревни Домановичи Солигорского городского отдела по чрезвычайным ситуациям:

Коллега по работе позвонил, сообщил, что горит дом.

Это сейчас он рассказывает о том дне, будто просто вышел к соседу за спичками. Но тогда, Валерий признается, что толком и не помнит, как побежал на помощь односельчанам. У него был выходной, но реакция сработала мгновенно, как секундная стрелка.

Валерий Пожиган:

Горел уже потолок в доме. Стояли в той комнате двое маленьких деток, я не мешкая взял их на руки и вынес, но в доме оставались родители.

Родители не вышли сами и не вывели детей, потому как решили: в первую очередь в горящем доме нужно собирать вещи! А малыши – полутора и трех лет – в такой ситуации сориентироваться не могли. Горело от печи – и еще несколько минут в задымленных комнатах – и хозяйка вряд ли бы переживала лишь за скарб, пропавший при пожаре. Глава семьи по-свойски, по-мужски благодарит спасителя.

Скромный и немногословный, он делом доказал больше самых громких речей. За свой поступок Валерий Пожиган одним из первых в стране получит медаль «За спасенную жизнь». Награда новая и разрабатывалась в течение нескольких лет. В 2013-м объединившиеся ученые, историки, политики предложили подкорректировать белорусскую наградную систему. Возглавил рабочую группу Анатолий Тозик.

Анатолий Тозик, руководитель рабочей группы по совершенствованию системы государственных наград Республики Беларусь (2013 г.), директор Республиканского института китаеведения имени Конфуция БГУ:

Героические поступки, спасая другого человека, скажем, во время пожара. До последнего времени для этого использовалась медаль «За отвагу», но все-таки в общественном сознании это медаль поля боя. Поэтому мы пришли к выводу, что более адекватной была бы медаль, которую мы предложили назвать «За спасенную жизнь».

А вот появление еще одной новой награды можно обозначить «по просьбам трудящихся». Орден Трудовой Славы не заменит, но дополнит существующую медаль «За трудовые заслуги». Его будут вручать с учетом и результатов, но, главное, стажа выдающегося работника.

Анатолий Тозик:

Из дизайна нынешнего ордена Трудовой Славы был использован дизайн двух советских орденов: Трудового Красного Знамени и Трудовой Славы. В результате, как мне кажется, получился очень красивый орден.

Интересно, сколько же времени ушло на дизайн наград в некоторых странах, учитывая весьма оригинальные названия. Орден Слона в Дании, орден Академических пальм во Франции и орден Миллиона слонов и белого зонтика – высшая госнаграда Королевства Лаос! Везде свои национальные герои и ценности. Наград с подобным аверсом в Беларуси, по крайней мере, пока не появится, но рестайлинг все же случился. Медаль Франциска Скорины – изменения налицо!

Ольга Петрашевская, специальный корреспондент:

Эскиз новой медали Франциска Скорины выбирали из более чем 80 вариантов! В результате награда получилась в буквальном смысле куда более весомая, чем прежняя. Но и здесь у граверов были определенные сложности: очень непросто было полностью продублировать профиль Скорины, но уже в ином размере и совершенно другом материале.

Чтобы один в один скопировать мельчайшие детали, моделисты и граверы работали в несколько смен. Но сложных заказов и без такого уровня немало. Лишь за пять месяцев заявки на 80 новых видов наград! Моде на значки и ордена тоже впору вручать золотую медаль!

Кирилл Королевич, руководитель предприятия:

Это своеобразный исторический маркер. В данном случае, медаль Скорины покажет через сотни лет, как мы в это время относились к своей истории.

Медали Франциска Скорины на этой неделе удостоена и преподаватель Минского колледжа искусств Елена Атрашкевич. Правда, о том, что она одной из первых получит обновленную награду, Елена узнала от нас.

Елена Атрашкевич, преподаватель Минского государственного колледжа искусств, член Союза композиторов Республики Беларусь:

Для меня это сюрприз, но я приму любую награду в любом виде. Я поняла, что придется работать еще больше, еще качественнее.

Для небольшого интервью она буквально выбежала из-за кулис конкурса молодых исполнителей в Молодечно. Елене не до длинных разговоров: через минуту выходит на сцену ее ученица. И вот в эти мгновения душевные ноты затрагивают уж точно не награды и почести…

Она не говорит «я», стараясь лишний раз представить талантливых воспитанниц, но не скрывает: награда, особенно для творческого человека, конечно, мажорный аккорд для дальнейшей работы. Правда, новость оказалась настолько неожиданной, что даже маме Елена о медали сказать не успела.

Елена Атрашкевич:

Моя мама не знает об этом до сих пор. Мамочка, эта награда, которую я получу, в ней 90% твоего труда, сердца и любви ко мне.

Выхода в почетный свет новых наград ждет и коллекционер с полувековым стажем. В собрании медальных сочинений Владимира Шокова – больше четырех тысяч экземпляров.

Владимир Шоков, член Геральдического совета при Президенте Республики Беларусь:

Почему в стране появляются новые награды? Время диктует! Вы видите, сколько Президент ездит по разным странам, заключает договоры, встречается с высшими должностными лицами. Сама жизнь диктует учреждение такой награды. Она называется орден Дружбы.

Владимир Ильич прошел Афганистан, был ранен и сам получал боевые награды. Так что каждый отсвет на парадном пиджаке для него несет особенный смысл.

Владимир Шоков:

Сейчас внуки не знают, какие награды были у дедов. А, наверное, надо из поколения в поколение передавать, гордиться отцами и дедами. Для этого и наградная система!

А наградой Валерия Барашкова – преподаватель Могилевского лицея первым в Беларуси получил звание «Народный учитель» – и гордились, и отмечали, пожалуй, погромче, чем выпускной!

Новую награду для выдающихся преподавателей теперь закрепили на бумаге, а, что называется, опробовали именно на Валерии Васильевиче. Глядя на него, понимаешь, кто такой народный учитель.

Валерий Барашков, народный учитель Беларуси, преподаватель физики Могилевского государственного областного лицея №1:

У меня были олимпиадники были, которые в любой книге ошибки находили. Попробуй у доски сделать ошибку – тут же заметят! К этому надо приучать, а то дети думают: учитель сказал – это истина!

Сорок с лишним лет у доски и больше сотни олимпиадников. Правда, о достижениях сам медалист Валерий Васильевич говорить не станет. Это, мол, уже не физика, а лирика.

Валерий Барашков, учитель физики Могилевского государственного областного лицея №1:

Слабого ученика поднимаешь до высокого уровня – уже большое достижение! Но на первом месте все равно должна быть доброта человеческих отношений.

Сегодня он ведет и уроки, и авторские курсы для коллег, а высокая награда, ставшая личной важнейшей оценкой, доказала Валерию Васильевичу, что непростые моменты в карьере, преодолевались не зря.