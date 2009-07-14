Франция отмечает день взятия Бастилии

Праздничный парад пройдет в Париже на Елисейских полях и на площади Согласия.

В этом году впервые промаршируют подразделения «голубых касок» ООН, поскольку несколько тысяч французов участвуют в миротворческих операциях этой организации. В небе пролетят десятки самолетов и вертолетов. Парад своим присутствием почтут главы более 40 государств Средиземноморья. И в конце военного шествия воздушный десант с французским триколором приземлится на площадь Согласия прямо перед трибуной для почетных гостей.

С национальным праздником Президента Франции Николя Саркози поздравил Александр Лукашенко. Глава нашего государства подчеркнул, что Беларусь придает большое значение развитию взаимовыгодного сотрудничества с Францией во всех сферах. Александр Лукашенко выразил надежду на то, что двусторонние отношения будут успешно развиваться на благо народов двух стран.