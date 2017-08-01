Майкл Моргулис: «Евтушенко считал меня доверенным лицом для его души, для его сердца»

Майкл Моргулис, почётный консул Беларуси в штате Флорида (США), богослов и политолог в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Я знаю, что Вы долгое время записывали телевизионные интервью. И в Вашем архиве есть интервью с Евгением Евтушенко. Не так давно он ушёл от нас. А у Вас четыре большие программы, четыре беседы. Можете ли вы поделиться, какой самый важный вопрос, а, может быть, самый важный ответ за эти несколько часов встречи Вы от него услышали?

Майкл Моргулис, почётный консул Беларуси в штате Флорида (США), богослов, политолог:

Не только в программах. Мы почти каждые 2-3 дня беседовали по телефону. И он, как бы, считал меня доверенным лицом для его души, для его сердца. И я участвовал в похоронах, когда Америка прощалась с ним. Я по-английски там говорил о нём. Потом я был в Москве, с его семьёй сидел в ЦДЛ, в Центральном Доме литераторов на сцене, где стоял его гроб. И я много там вспоминал. Вот, самое главное, я говорил: «Женя, я вот никогда не забуду Ваши слова: «Дай Бог, чтобы моя страна меня не пнула сапожищем. Дай Бог, чтобы моя жена меня любила даже нищим». Я говорю: «Вот это я всегда помню». У него есть великолепные строчки. Он же – не просто поэт, он – отражение эпохи.

Он – отражение жизни нашей. Он был человек мира и любви.

Вот его обижали даже иногда, несмотря на то, что он такой огромный. Он даже Бродского говорил, который его оскорбил, он говорил: «Да я прощаю его. Ну, ничего-ничего». Я ему говорил: «Женя, ну вот, прощение – это начало любви. Терпение и прощение – это начало любви. Надо прощать, а они, как бы, некоторые из этих людей – такие духовные пигмеи, а Вы – скала в пустыне. Ну, пусть они там Вас ругают». Конечно, для меня это – страшная потеря. Просто я не могу ни с кем говорить так, как говорил с ним. Он меня считал свои духовником. Он был не просто… Вот знаменитая фраза: «Поэт в России – больше, чем поэт». Это его. Но он был – эпоха.